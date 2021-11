El ¿desafío...?

Habría que hilar muy fino, la verdad, para determinar si el resultado de la reunión entre el presidente del Gobierno y varios de los “barones” del PSOE es un desafío en toda regla a su jefe o solo un consejo. No cabe término medio en el asunto, por más que Aristóteles situase en él los aciertos: de lo que se trataba era de si aceptar o no la invitación del señor Núñez Feijóo –referente del viaje al centro que ahora mismo pretende el PP– y estudiar el temario. Escabroso, de forma especial para don Pedro Sánchez, oír que el fondo de la cuestión es el reparto de fondos europeos y de la reforma de la financiación autonómica, y los asistentes parten de un hecho objetivo, hasta el momento: desde Moncloa no ha habido equidad; y de otro subjetivo, que consiste en que cuando falta aquella aparece la desconfianza, con mayor o menor fuerza dependiendo de la disciplina en el caso socialista. Pero ya se sabe que cuando se habla de dinero no hay parientes y, si discute, los primos son los que pierden primero y más, de modo que si bien la jerarquía es la jerarquía, a la hora de comer no hay grados. Por eso los “barones”, más allá de las interpretaciones, dejaron claro que la invitación gallega era oportuna y que no había razón para desatenderla. El propio señor Feijóo contribuyó al sosiego cuando –con la socarronería que demuestra en las grandes ocasiones– dijo que la cita no buscaba afiliaciones, sino puntos de vista convergentes para plantear soluciones comunes a los problemas colectivos. Se comprueba así que lo de “Galicia, Galicia, Galicia” no era solo un eslogan: también una marca de fábrica.

Dicho todo ello cabe una pregunta, ¿y ahora, qué? Se quiere decir con ella que falta por determinar el orden del día y también algo que no suele escribirse pero que copreside casi todo, y es si habrá acuerdo al final, partiendo de la base compartida de que se necesita en los repartos una mayor justicia distributiva y un, mucho, menor peso de la aritmética parlamentaria porque se habla, en el fondo, de todo un país y no solo de la estabilidad más o menos duradera de un gabinete, sea del color que sea.

(Para rematar, y desde una opinión del todo personal. Si la reunión de los ocho presidentes se celebra por fin en Santiago, será un éxito personal y político de don Alberto Núñez: la señal de que tiene una razón de fondo, que es fiable y que se le reconoce temple y moderación bastante para aceptar sus invitaciones. Y quienes aquí reflexionan acerca de lo que sucede en toda España, sustancialmente ahora mismo en el PP de Madrid por la supina estupidez de sus responsables nacionales y alguna que otra desmedida ambición personal revestida de una capa de feminismo, no habría sido mejor para todos, y en especial para los gallegos, que su presidente hubiese aceptado el reto de sustituir a don Mariano Rajoy y hacerse cargo de un partido que más temprano que tarde –y con Feijóo a la cabeza quizá hubiera sido lo primero– está llamado a relevar al inquilino de la Moncloa y a tragar con su herencia sin el beneficio de inventario. Y conste: no son pocos los que aún hay tiempo. Y sería un hermoso desafío).