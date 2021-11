Formoso y Xavi

Tenemos líder nuevo en el PSdeG. Una vez más los militantes del PSdeG han elegido contradiciendo el dicho que más vale malo conocido que bueno por conocer; y es que con el devenir de los tiempos, las máximas que guiaban el actuar de nuestros abuelos han cambiado radicalmente.

No les voy a engañar; no es una condición exclusiva del PSdeG, ni siquiera de la izquierda; lo cierto es que en la política de mediados del Siglo XX la identificación era cuasi permanente, y la desafección un estado provisional; y sin embargo, en nuestro tiempo la identificación se ha hecho transitoria y transitada -casi todas pasamos por ella en algún momento- y la desafección y la decepción, generalizada y con tendencia a permanecer.

No nos creemos nada, no nos sorprendemos con nada, no damos tiempo a nada. No sé quién convenció a Caballero para que repitiera aquello de que “no se puede cambiar de entrenador cada temporada”, porque si hay alguna profesión que depende exclusivamente de los resultados es la de entrenador, y sino que se lo digan a Koeman.

El tiempo es hoy un enemigo veloz, para todos, no importa las condiciones, pero quizás Xavi tenga más tiempo que Koeman, porque sí, porque Xavi es Xavi. Y también, seguramente, ojalá, Valentín tenga más tiempo que Gonzalo, y no porque sea Valentín, sino porque haya logrado unir a los socialistas y generar en ella una esperanza común.

Cuando un líder nuevo aparece la esperanza es la primera emoción que divide a la gente. Unos depositan su esperanza en él y otros, simplemente esperan que le vaya mal. El PSdeG necesita un líder capaz de conseguir que todas las esperanzas del partido apunten en la misma dirección, porque sólo si construyes colectivamente la esperanza eres capaz de generar entusiasmo.

De nada vale convencer sino eres capaz de compartir, de construir con todos y todas. Formoso tiene por delante una tarea difícil, convencer a los suyos de que el poder se puede compartir, y para eso hay que dar poder real a otros sectores de la organización con el riesgo de que lo usen contra ti.

Integrarse en la ejecutiva de otro es tan mérito del que lo ofrece como del que lo acepta. Pareto escribió páginas preciosas sobre la cooptación de élites y a estas alturas el socialismo gallego necesita gestos firmes de unidad y no sólo formalismos.