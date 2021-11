Con el debido respeto para el delegado del Gobierno en Galicia –que se lo ha ganado en el relativamente poco tiempo que lleva en el cargo por su prudencia–, el contenido de su entrevista en FARO DE VIGO es el mejor ejemplo posible de aquello que escribiera el clásico acerca de la relatividad de las ópticas. Porque, en opinión de quien escribe, el señor Miñones contempla a este antiguo Reino a través de un cristal de color escogido, lo que es tan lógico como interpretable su punto de vista. Especialmente en lo que se refiere a su exaltación de los presupuestos que ha presentado el equipo de gobierno que preside don Pedro Sánchez.

Dice su señoría que esas cuentas “cambian la balanza de la inversión en Galicia”. Y eso sería exacto si no se incluyese en el concepto de “inversión” cifras que no corresponden o se mencionan en su montante total, que es plurianual y por tanto matizable a la hora de las balanzas. Y en cuanto a que la Xunta “no ayuda” resulta opinión válida desde su lado del escenario y con toda seguridad no compartida por su adversario. Sea como fuere, la sensación del público en general dejó las cosas más claras al situar en el examen cuatrienal –en julio de 2020– de los partidos en las urnas al suyo en el último lugar parlamentario.

Pero hay algo en sus declaraciones que muchos habitantes de este país, sobre todo en la ciudad de Pontevedra y su entorno, no comparten: la contundente respuesta a una pregunta sobre la continuidad de la empresa que Ence tiene en Lourizán. Asegura que no hay otra opción al cierre que el traslado, cuando sabe tan bien como el mejor que los propietarios han dicho por activa y por pasiva que si hay “peche” será del todo. Y nunca para abrir en otro lugar de Galicia. Es cierto que las cosas pueden cambiar, pero es mucho más probable en el campo político que en el empresarial donde la gente se juega su patrimonio y no el de los demás.

En cuanto a los cambios de criterio, podría preguntar su señoría a los militantes antiguos del PSOE pontevedrés acerca de las opiniones oficiales sobre el asunto “Celulosas” en los últimos cuarenta años. Ahora la cosa está mucho más clara: la decisión es política cien por cien, tras el ridículo de la Abogacía del Estado con un informe contrario a otro –suyo– anterior sobre el mismo asunto. E incluso la ministra para la Transición Ecológica, que pretende el milagro de cambiarlo todo sin plazos, financiación, coordinación con los socios europeo y hasta sin ideas claras. De ahí que en Bruselas la miren de reojo y, a veces, ni eso.

Dicho cuanto precede, que por supuesto responde –también– a una óptica personal, procede agradecerle al señor delegado su referencia a que el asunto de la conexión a la línea MAT –Muy Alta Tensión– de las instalaciones que Stellantis tiene en Vigo se “está estudiando”. Pero teniendo en cuenta que ese enlace es una conditio sine qua non que la propia empresa automovilística estableció para su continuidad en Galicia, y que el aviso se hizo hace ya meses, convendría impulsar una solución con más rapidez de la que muestra la burocracia correspondiente. No vaya a ser que entre tirios y troyanos la “guerra” dure un lustro y la pierdan los no combatientes. Insistiendo en el respeto a su señoría, quizá fuere útil que desde su cargo envíe al Gobierno central el mensaje –con sello de urgencias– de que hay cuestiones en las que la celeridad, como la eficacia, son vitales. Se miren como se miren.