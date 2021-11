Derogación parcial

Arrinconado por el protagonismo de Yolanda Díaz, el propio Pedro Sánchez ha tenido que poner pie en pared para recordar el obvio liderazgo del presidente en cualquier negociación del gobierno. Recordatorio de que nada en la agenda social escapará al control y propaganda presidencial. Con todo, los expertos monclovitas saben que lo máximo a lo que podían aspirar ahora, es a minimizar daños, a compartir protagonismo con la emergente referencia a la izquierda del PSOE.

Hubo un tiempo en que la izquierda conjugó la Reforma Laboral de 2012 con el verbo derogar; seducidos por las paradojas del lenguaje y los márgenes establecidos por la Unión Europea, Nadia Calviño optó por el sinónimo: sería la reforma de la Reforma. En tiempos de comunicación torrencial, no hay lugar para los equívocos. El mensaje solo tiene fuerza si es derogación.

Puestos de acuerdo en el significante, el siguiente paso son los significados. Ahora lo más lesivo de aquella reforma laboral del PP en tiempos crueles (2012), parece ser la vigencia de los convenios una vez vencidos (ultraactividad) y el ámbito sectorial de los nuevos convenios colectivos (hasta ahora, prevalencia del convenio de empresa). Del despido objetivo, sus consideraciones e indemnizaciones, piedra de escándalo en los años más duros de la anterior crisis, nada se dice salvo su remisión a futuras negociaciones.

De lo vivido desde la entrada en vigor de la Reforma de 2012 y de lo ahora observado en cuanto a su derogación, adelanto tres consideraciones: la primera, que el texto de 2012 fue necesario y útil para los intereses de trabajadores y empresas en el contexto de la Gran Recesión. La segunda, que los sindicatos fueron los grandes damnificados de aquella Reforma, diseñada también como ariete contra su representatividad. La presente derogación no hace sino restituir en su centralidad negociadora -por tanto, de poder- a las centrales sindicales, Y tercera, no habrá derogación real o total de la Reforma de Rajoy mientras las condiciones del despido improcedente y objetivo no sean revisadas, y esto sí afecta directamente a los trabajadores, aunque mucho menos al protagonismo sindical.

En consecuencia, PSOE y UP, sindicatos y empresarios, darán por buena esta derogación perfectamente aceptable por la UE, pero tiendo a pensar que los trabajadores y trabajadoras puedan quedar defraudados por un falso debate nominal y un acuerdo insuficiente.