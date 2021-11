El plan turístico municipal

Entonces: ¿Qué falta? A nuestro entender falta capacidad y decisión para realizar un Plan turístico adecuado, y que en reiteradas veces hemos expuesto en este comentario semanal, la necesidad de confeccionar un plan global, que desarrollase un plan de playas, para poder ofrecer al turista los servicios que demanda, y por lo cuales se decide a ir a uno u otro lugar, para sacar a nuestra villa de este letargo que estamos viviendo, y desde luego no es hacer una vía ciclista, porque los turistas no vienen en bicicleta. Y no vamos a incidir más en la misma opinión de “Carriola de Marín”, en el comentario de Julio Santos, porque está todo dicho, de lo ridículo en infantil que supone, como fórmula para hacer Marín más atractivo: construir un “carril bici”, a lo largo del vial de playas. No sabemos si reír o llorar.

Los turistas, aparte del atractivo natural, vienen por los servicios que dispongan, que les hacen la estancia más grata y más fácil. Y es cierto que nuestra zona de playas, no dispone, prácticamente de ningún servicio, que el turista pueda desear. Primero necesita aparcamientos, porque ir a nuestras playas, supone un sufrimiento a la hora de encontrar aparcamiento. Después necesitamos uno o dos campings, uno para caravanas, porque en caravana, si viene mucho turista. Se necesitan servicios de todo tipo, hosteleros, de ocio, de esparcimiento, apartamentos, hoteles, discotecas, comerciales, etc., etc. Y para todo esto es imprescindible un “Plan de Playas”, donde se puedan encajar, siempre respetando las normas y el paisaje. Si es necesario modifíquese el PXOM. Pero, pónganse cuanto antes a trabajar en ello, y no pierdan el tiempo en ocurrencias, que para nada sirven. Porqué estamos perdiendo, por enésima vez, el tren, el del progreso y desarrollo, que Martín necesita urgentemente. Gobernar significa progresar y desarrollar, y no tanta idea luminosa como “un xeito de ser”, que a nada conduce. De modo que toca ponerse a trabajar en un “Plan Turístico”, si verdaderamente quieren el progreso y desarrollo para nuestra villa, que bien lo necesita.