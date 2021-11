Es probable que quienes vivieron la famosa “revolución del 68” y creyeron que algún día se llevaría “la imaginación al poder”, se alegren ahora con la iniciativa de la Consellería do Medio Rural de la que ha dado cuenta este periódico. En apariencia heterodoxa para la política al uso es, sin embargo –y desde una opinión personal–, tan original como positiva: proponerle al BNG desde la Xunta un acuerdo para que actúe cerca del Gobierno central, al que apoya el nacionalismo gallego, y conseguir beneficios para la Galicia “vaciada” de forma que empiece a dejar de serlo.

Entra en lo posible que la idea se considere desde la parte contratante de la segunda parte –suponiendo que no se niegue de inmediato– un movimiento de ficha con fines partidistas. Pero si se tiene en cuenta que las elecciones más próximas están a un año y medio, y que salvo sorpresas serán municipales, no debiera levantar sospechas acerca de otras intenciones que no fueren las que expone Medio Rural. Y que se dirige al Bloque por coherencia: a diferencia de lo que hasta ahora ha hecho el PSdeG-PSOE, es el único camino, aún estrecho, hacia Moncloa.

(En este punto quizá proceda una matización: además de heterodoxa desde el punto de vista actual, no es nueva. Nada menos que el señor Fraga, en los últimos años noventa, y don Xosé Manuel Beiras intentaron un diálogo con Galicia como elemento común; aquello fracasó, primero por rechazo de la Asamblea del BNG y después por los acontecimientos que siguieron al naufragio del Prestige, pero esperanzaron a una buena parte de la gente del común, que no estaba para sutilezas sino para soluciones, con el máximo posible de voluntarios para ayudar a encontrarlas cuanto antes.)

Con todo eso, y su circunstancia, la iniciativa es audaz y por tanto merece la fortuna que anunciaban los latinos a quienes se arriesgaban. Conviene insistir en que requiere precisión, datos y voluntad mutua, pero eso forma parte de la obligada negociación que las partes deben abrir si aceptan, y de la no menos exigible explicación para justificar la negativa. En tiempos tormentosos como los que transcurren y se esperan, y teniendo en cuanta las varias ofertas de diálogo que al menos de palabra se han cruzado por los dos principales Grupos parlamentarias, es hora de dejarse de prédicas y ponerse a aplicar los mandamientos.

Cierto que cuanto precede puede ser considerado de una ingenuidad impropia de la experiencia, pero hay ocasiones en que lo útil no es solo observar y opinar, sino inducir en la medida de lo posible a quienes deben, para que actúen y piensen antes que en cualquier beneficio propio, en lo común, en Galicia. Eso es lo que ha propuesto don José González al primer partido de la oposición, demostrando que pensar –y por tanto producir ideas– no es una “funesta manía”, como dijo un orador parlamentario de principios del siglo pasado, sino una necesidad. Y por más que algunos crean imposible que los opuestos colaboren, en Galicia se encontró hace mucho una fórmula para no cerrar las opciones: “depende…”.