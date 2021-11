Que el consumo es el combustible que mueve las ruedas de nuestra economía es cosa sabida. Al menos desde mediados del pasado siglo, el consumo ha sido considerado por numerosos intelectuales más o menos desencantados del marxismo y sus promesas emancipadoras, como el nuevo opio del pueblo. Los centros comerciales serían, a juicio de tipos reactualizados y lúcidos como Henri Lefebvre o los viejos situacionistas, las catedrales desacralizadas donde a diario se oficia la ceremonia incesante del intercambio de mercancías por dinero contante y sonante. A todo este proceso espectacular, los más avispados publicistas no han dudado en llamarlo ocio, aunque en realidad se trate del negocio.

Vigo ha recibido el nuevo megacentro comercial de Vialia con el éxtasis equivalente con que se dio la bienvenida al Corte Inglés de la Gran Vía en 1975 o el Alcampo de Coia en 1981, dos hitos en la modernización de la oferta comercial en la ciudad. Salvo estos casos citados y alguno más, buena parte de las experiencias locales habidas con los centros comerciales y de ocio no ha pasado de mediocres éxitos comerciales largamente compensados, eso sí, con gloriosos negocios inmobiliarios.

Como es habitual, se esgrimirán los puestos de trabajo creados, la atracción de nuevos miles de visitantes y la satisfacción del poderoso y siempre insatisfecho sector hostelero para seguir interpretando este nuevo monumento al consumismo de masas como el no va más del ocio urbano. Mauricio Wiesenthal, que es un barcelonés ácrata y agudo, escribía estos días que “tenemos que amparar y defender los hoteles, los comedores y los lugares que son santuarios sagrados del deleite, la convivencia y el espíritu”.

No sé si los centros comerciales son capaces, entre sus infinitas ofertas, de ofrecernos este tipo de bondades inmateriales tan necesarias para el mantenimiento de ciertos equilibrios neuronales, pero de vuelta a casa un poco aturdidos y ya con la sospecha de haber comprado algo que en realidad no nos era tan necesario, nos interrogan desde las pantallas esas historias que nos hablan de las personas que abandonan las ciudades para irse al campo, a los pueblos, a plantar lechugas, hablar con el gato o los amigos e, incluso, leer un libro. A estas pequeñas actividades no les llamamos ocio, no se nos ocurriría. Sabemos que son vida.

*Economista