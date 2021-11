Por favor, ¡paren!

¿Estamos en buenas manos en materia de energía? La impresión es que no, y con las cosas de comer no se juega. Por el medio de un raro consenso entre voluntarismo ministerial y oportunismo empresarial y sin un debate parlamentario consistente, se han colado decisiones precipitadas que pueden estrechar gravemente nuestras ya muy escasas opciones de abastecimiento. La descarbonización es una cosa y el achatarramiento inmediato de un parque de centrales de carbón con vida útil todavía por delante, otra bien distinta. En una coyuntura tan fluida como la que hay parece obligado tener en reserva mucha potencia instalada para poder afrontar situaciones límite. La cesión de soberanía en cuanto a la tarifa, mientras Europa aún no manda en cuanto al aprovisionamiento, es otro disparate que nos ata de pies y manos. ¿Aún no se ha enterado el Gobierno de que en este envite se la está jugando?