“Seaspiracy”

El documental presenta datos que carecen del más mínimo soporte científico. Un buen ejemplo es el de la estimación de la pérdida de abundancia de las especies pesqueras como resultado de la sobreexplotación. El documental afirma que en el caso del eglefino (Haddock) la abundancia se ha reducido en un 99%, sin citar fuente alguna. Pero una visita al sitio web del ICES (www.ices.dk), principal organismo científico pesquero en Europa, revela que la población más importante de esta especie, la del Mar del Norte, mantiene su abundancia fluctuante pero sin tendencia a la baja desde los años 70. Lo mismo ocurre con el atún rojo (Bluefin Tuna) al que el documental atribuye una reducción de abundancia del 97%, de nuevo sin citar la fuente. Pero el comité científico del Iccat (www.iccat.int), organismo que gestiona esta especie en el Atlántico, demuestra que para la población principal (la del Atlántico oriental y Mediterráneo) la abundancia se ha recuperado sustancialmente hasta 2018, con relación a los niveles de los años 90. Estos hechos no son casuales, y se deben a los esfuerzos de los gestores pesqueros (y particularmente de la UE) por asegurar una gestión sostenible de esas y otras especies. La brevedad de este artículo no me permite dar otros ejemplos.

Pero la manipulación no consiste sólo en presentar datos falsos. El documental da vueltas al concepto de pesca sostenible y concluye que no se puede definir y que, por tanto, la pesca sostenible no es posible. Sólo se habla de “sostenibilidad” al mostrar las imágenes de la masacre de ballenas piloto y delfines que tiene lugar cada año en las Islas Feroe. La asociación entre la sostenibilidad y las imágenes sangrientas de la matanza de cetáceos constituye una muestra palmaria de manipulación subliminal. En ese contexto, destacados miembros de ONGs ambientalistas argumentan que la única solución es “dejar al mar en paz”, e invitar a los consumidores a no comer pescado. Naturalmente, en ningún momento se refieren al alto coste sobre los ecosistemas terrestres (en términos de producción adicional de alimentos) que resultaría de “dejar al mar en paz”.

El documental también presenta evidencias, con imágenes impactantes, sobre el problema de la esclavitud, en pleno siglo XXI, que se practica en algunos buques pesqueros. En sí, esa denuncia es buena y necesaria, porque el problema es real. Lo cuestionable es que tras esas imágenes se habla de “la industria pesquera” de manera genérica, como si toda la industria pesquera estuviera implicada en esas odiosas prácticas. Una amalgama tendenciosa inaceptable, que presenta como un problema generalizado lo que son casos concretos y localizados. Y, en su paroxismo anti-pesquero, llega a culpar a la sobreexplotación pesquera de los brotes del terrible virus ébola en el África tropical.

Nada parece escapar a las iras de los autores del documental. Ni tan siquiera algunas ONGs ambientalistas conocidas por colaborar con la industria en el establecimiento de certificaciones de sostenibilidad. Así, el Marine Stewardship Council (MSC) o la ONG norteamericana Earth Island Institute (coautora de la conocida certificación Dolphin safe aplicada al atún en el Pacífico) son acusados sin ambages de ganar dinero engañando a los consumidores.

Pero ¿qué hay detrás de este tipo de documental? Parte de la respuesta la encontramos en el propio Netflix: el documental hace una publicidad abierta de una empresa que comercializa alimentos transformados a partir de algas, y la plataforma ofrece también a sus abonados otro documental titulado Cowspiracy, cuyo título lo dice todo: un ataque a los productores de carne que, igual que sus colegas pesqueros, son presentados como lo peor del género humano. Es decir, se trata de una campaña de promoción del veganismo.

Defender la alimentación vegana es legítimo, faltaría más. Y quien esto escribe es plenamente consciente de la necesidad de reducir el impacto ambiental y sobre el clima de nuestros sistemas de producción de alimentos. Pero incluso las causas mas nobles no se pueden promover a base de datos falsos y manipulaciones tendenciosas.

*Experto en gestión pesquera