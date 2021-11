A música do Ferrocarril. El chacachá del tren

O ferrocarril, no que se inclúen as locomotoras, vagóns, trens, estacións, paisaxes, rutas, viaxeiros…, inspiraron aos artistas, que deixaron plasmados nas obras as súas sensacións e sensibilidades. Foron moitos os compositores que nos diferentes países, épocas e estilos, lle dedicaron obras: Eisenbahn-Walzer lust (1837) e a polca Vergnügungszug (1864) de Johann Strauss pai e fillo respectivamente; Le chemin de fer (1844), Charles-Valentin Alkan; De Madrid a Biarritz (1869), Emilio Arrieta; En chemin de fer (1921), Francis Poulenc; Pacific 231 (1923), Arthur Honegger; O trenzinho do Caipira (1933), Heitor Villa-lobos; Canto ferrocarrilero (1938) e La contrucción del ferrocarril (1939), Silvestre Revueltas; Take the A Train (1939), Duke Ellington; No combóio descendente (1972), Zeca Alfonso...

En Galicia a primeira obra foi a do político, empresario e compositor coruñés, Canuto Berea (1836-1891), titulada La muiñeira del ferro-carril gallego (1864), composición que sería interpretada ao saberse a noticia da poxa do ferrocarril de Ponferrada-Coruña; séguelle a marcha popular descritiva para banda, El tren de la alegría (1913), concibida para a inauguración da liña Betanzos-Ferrol de Gregorio Baudot (Colmenar Viejo, 1884-Ferrol, 1938). Tamén tivo moita repercusión O tren (1969) de Andrés Dobarro (Ferrol, 1947-Madrid, 1989).

Pero si de éxitos comerciais falamos temos que nomear El chacachá del tren: marchinha portuguesa, letra de Julio Zapata, música do vigués Manuel García de Cote (Vigo, 1909-Madrid, 1991), publicada en partitura pola Unión Musical Española (1950) e popularizada polas fillas do afamado tenor Miguel Fleta, Elia e Paloma Fleta, en discos Hispavox (1956) e posteriormente pola agrupación El Consorcio (1994).

De Cote foi alumno de Dositeo Vázquez, Reveriano Soutullo e Conrado del Campo, sendo con este último co que acada o Premio de Composición no conservatorio madrileño polas obras para orquestra Ulises frente a la isla donde mora Circe e Danza Exótica. En Vigo foron interpretadas pola Orquestra Sinfónica de Madrid dirixida por Arbós no Teatro García Barbón (1935), o que significou un recoñecemento ao compositor. Para orquestra compón Tres cancións das Rías Baixas e Festa, pequena suite galega. Para banda destacan o pasodobre coreado La Espina, interpretado pola Banda Municipal de Vigo dirixida por Mónico García de la Parra, La Canción del Moulinge e o pasodobre Redondela. Foi o autor da música do documental Hombres Ibéricos e da película Dos mujeres en la niebla (1948), ambas do director Domingo Viladomat.

Forman parte do seu catálogo os boleros ¡Tú qué sabes!, ¿Por qué nos complicamos?, Zaragoza e Catalanes; os pasodobres Portugal, Vieja California, Chata-chatilla, El cordobés; o valse Amor; a polca Marilyn; a marcha, Portuguesiña, sí, sí; o fox-trot árabe, Ben Pachá; o fado-fox-trot, Puente de Oporto; o fado, Lejana Lisboa; o chachachá, ¡Vaya carota!; e Plegaria portuguesa. Tamén escribe obras para Manolo Escobar, como Gitanito quiero ser ou Nostalgia sevillana.

Quero lembrar con agarimo a Bibiano Morón (Santiago, 1950-Vigo, 2016), que fundou en Vigo o conxunto musical Trenvigo, e remato coas verbas de Curros Enríquez dedicadas a chegada a Ourense da locomotora en 1881: “Por onde ela pasa fecunda os terreos, espértanse os homes, frolecen os eidos”. Parabéns Vigo e longa vida ao tren!

*Pianista e Doutor pola UPV. Membro da Asociación Cultural Pertenza