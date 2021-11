La victoria de Valentín González Formoso, además de prevista por los expertos en las interioridades del PSdeG, ha resultado lo bastante amplia para gobernar sin sustos el socialismo gallego. Pero –y sí: en el máximo nivel adversativo– deja varios avisos necesarios para que no aparezcan sobresaltos. El primero, a simple vista, que el perdedor lo ha sido no solo por su derrota en las últimas elecciones, sino a causa de un mensaje radical equivocado que parecía más propio de Podemos que incluso del PSOE de ahora, que se parece poco al de hace diez años.

El segundo, que probablemente le ha costado caro su incondicional apoyo al Gobierno central, a pesar de que varias decisiones han sido lesivas para Galicia. No se trataba, como es natural, de que desde aquí hiciese oposición a la política de allí: solo que, conociendo a gallegas y gallegos, produjese alguna reflexión siquiera superficialmente crítica. Y lo que en términos globales, junto a lo ocurrido el año pasado en las urnas, semeja el mayor error de don Gonzalo, han sido sus ataques a las “baronías”, equivocación que no es semántica, sino práctica.

(No se trata de discutir la estructura, sino de constatar que el ataque frontal a quienes han ganado para el socialismo gallego tres diputaciones y las principales ciudades y villas medias, no suele dar buen resultado. Y menos, alegando que su política “sirve al PPdeG”: es como quemarse a lo bonzo dos veces y en público. Dicho lo cual, conviene que por quien corresponda se atiendan otros avisos: la relativamente alta afluencia de militantes a las primarias hace algo más que teórica una fractura entre el PSdeG del norte y del sur, peligrosa en especial para las próximas autonómicas, ya que en las demás se vota personas y/o ideas).

Pero los resultados del sábado ponen en cuestión también algunas estrategias de los socialistas del sur más poderosos que, aun dirigidas hacia la Xunta, molestan a no pocos dirigentes del resto de Galicia con el mismo carnet –y cuya neutralidad fue significativa– y que discrepan con algunos gestos de excesiva arrogancia. Habrá que ver cómo resuelve el nuevo secretario general el crucigrama que significa la reparación de esos daños, más los propios de la contienda misma que acaba de cerrarse, de aquí a la primera cita electoral. Cuando toque.

Del vencedor parece dicho casi todo: hombre prudente, de una demostrada socialdemocracia que no renuncia ni recorta su posición a la izquierda, ha insistido en dos líneas de actuación futura: la unidad del partido y la dedicación prioritaria, sin olvidar la disciplina, a los asuntos de Galicia. Sea como fuere, ahora que es secretario xeral, y en esa condición, hay “detalles” que no puede olvidar: visitar más, las zonas donde menos se le conoce, porque han sido aquellas en las que, aun por poco, perdió: Pontevedra –y Vigo– además de Ourense. Sería un primer paso para cerrar grietas, curar heridas y recuperar un PSOE que le hace falta a este país y que parece perdido. Expuesto todo ello no como consejos, que serían imprudentes, sino como opinión personal, y desde el respeto para todos.