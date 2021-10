De enamoramientos, pasiones y cuentos de princesas

Un día le pregunté a un chico si me quería y me dijo que sí, pero que no tenía intención de caer en romanticismos porque estaba cansado y se iba a dormir. Se aprende a leer entre líneas a base de bofetones. En ese momento, creí que las consecuencias de su ajetreada vida laboral le impedían ser efusivo. Ilusa de mí. Borré ese fiasco de mi mente durante años y, al leer la historia de Mako de Akishino, la princesa de Japón que lo ha dejado todo para casarse con su enamorado plebeyo, he vuelto a recordarlo. Me pregunto qué debe ser sentirse lo más importante para la otra persona. En mi caso, el osito dormilón priorizaba su almohada. En el caso de la princesa japonesa, ella pone por delante de su familia, de su dote y del país, el amor que siente por su novio. Sienta bien saber que los cuentos de princesas con final feliz existen. Por lo menos, hasta la fecha.