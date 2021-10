El disputado cese del diputado Rodríguez

La presidenta del Congreso sintió cerca, sobre su nuca rizada, el aliento frío y metálico del Tribunal Supremo y optó por seguir su ambiguo dictado y no el de los letrados del Congreso. Entre su sillón y el escaño del diputado, salva el primero, claro está, aunque, a decir verdad, en ese momento, el temor a una posible desobediencia no tenía razón de ser si todavía no se había producido apercibimiento alguno en tal sentido. Sin duda, este tropiezo jurídico a dos bandas cuyos platos rotos paga el diputado Rodríguez con la pérdida de su escaño, está convocando con urgencia al legislador para que regule estas situaciones con nitidez, a resguardo de interpretaciones extensivas y en aras de la seguridad jurídica. Dado que hay opiniones discrepantes entre juristas, puede decirse que la cuestión suscita dudas jurídicas, pero, a mi juicio, se han resuelto en perjuicio del reo, y eso en Derecho penal no es digerible; súmese a ello la advertencia de que todo ejercicio de interpretación en esta materia ha de ser restrictivo desde el momento en que está en juego el derecho constitucional proclamado en el art. 23 de la Constitución que consagra el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos.