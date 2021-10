Saco e Arce nas alturas de Marcosende

Estamos a falar da primeira gramática dun idioma que era negado coma tal por moitos e que poucos ousarían pór en relación co verbo de Homero. Saco e Arce, na xeración de Murguía, postulaba a orixe etimolóxica grega de palabras coma broa e colo. E abriu a súa “Gramática Gallega” con estas palabras: “la lengua gallega, la más dulce y melíflua de cuantas aparecieron en Europa sobre las ruinas del antiguo idioma de Lacio...”. Para el, o galego “viene sufriendo una lenta pero incesante destrucción, merced al continuo roce con la lengua oficial y clásica de los españoles...”. Pero o espírito do filólogo de Alongos (aldea do Ribeiro do Miño) era optimista e vaticinaba con fervor que a desaparición da lingua galega “no ocurrirá nunca”.

Isto a pesar de que hai fillos de Galicia que gustan de “renegar de su lenguaje nativo y se juzgan cultos extendiendo sobre él el ignominioso desdén que pesa sobre su hermosa región”. No discurso de Saco e Arce únense a reivindicación e estudo da lingua propia á vivencia das peculiaridades da patria, esbozando un sentemento de conciencia nacional. Ao tempo de saír á luz esta memoranza de Saco e Arce, preséntase nas alturas de Marcosende, na Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo, o libro titulado “A lingua en 2050”, Catro Ventos, Vigo 2021. Cunha excelente diagramación e deseño editorial, cómpre chamar a atención sobre a súa autoría e xénese.

Severamente aguilloado polo destino problemático do noso idioma, Fernando Ramallo, profesor e director do Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo, consultou o zunido dos ventos adversos que combaten contra a vixencia do noso idioma na actualidade coma combateron en vida de Saco e Arce, e ameazan sen treguas coa súa extinción. Ramallo, pensador e pioneiro da Sociolingüística en Galicia, dirixiulle a vintecatro intelectuais galegos un inquérito sobre a lingua no futuro.

Responderon, alén do propio Ramallo, persoas galegas de diferente configuración teórica e política que expoñen o seu punto de vista sobre o idioma propio de Galicia e o proceso desgaleguizador que xa constituía un cancro corrosivo nos días de Rosalía, Pondal e Xohán Antonio Saco e Arce.