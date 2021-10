Desde hace dos semanas, Risto Mejide anda excitado y la mar de entretenido. En sus programas de Cuatro “Todo es mentira” y “Todo es verdad” nos ha enseñado que tiene en exclusiva las cintas magnetofónicas de un psicoanalista que en 1977 entrevistó a miembros de la familia Franco y amigos. Risto nos ha puesto estos audios día tras día. En ellos, un entrevistado asegura que Carmencita no era hija suya, sino de su hermano Ramón.

Que Franco, cuando estaba haciendo la guerra, dormía en la tienda de campaña con un jovencito, un hermoso cabo alemán de ojos azules. Y que probablemente Franco era gay, o sea, y como diría Bob Pop, maricón perdido. Precisamente ha sido Bob en “El objetivo” (La Sexta) quien acaba de hacer la reflexión más lúcida sobre todo este asunto. Ha dicho: “Ya estoy hasta las narices que se utilice la supuesta homosexualidad oculta de la gente malvada para justificar su maldad. Eso también es homofobia. El problema de un personaje siniestro no es que sea marica. Lo de marica era lo de menos”.

Estoy totalmente de acuerdo. Bien mirado, esta gran exclusiva de Risto sobre la imposible paternidad del dictador no es ninguna novedad. En el libro “Franco el republicano: la vida secreta de Ramón Franco el hermano maldito del Caudillo” (Ediciones Altera), ya se cuenta todo esto. Posteriormente, hasta el historiador británico Paul Preston, en artículos y entrevistas en documentales, también se ha referido al asunto. Para la Historia en mayúsculas no es relevante que Carmencita no fuera hija de Franco, ni que a lo mejor era hija de su hermano Ramón fruto de una relación con una prostituta llamada La Gaviota, ni que quizá fuera una niña que adoptaron de tapadillo. La investigación que queda pendiente del dictador no es sobre su bragueta, sino sobre sus crímenes. Por un mínimo sentido de justicia, por ejemplo, a los cientos de cadáveres sepultados en cunetas, y a sus familias.

La última exclusiva made in Risto es más gratificante. Hoy mismo acaba de comunicarnos (“¡Noticia bomba!”), que “El obispo Xavier Novell estaría esperando mellizos”. ¡Ahhh! Para Novell y la señora Caballol seguro que es una noticia llena de esperanza y alegría. Pero cuidado. Tomen precauciones. Risto ya ha advertido que ha puesto en marcha a todo su equipo para ofrecernos, ¡en exclusiva!, la ecografía.