Ineficacia y conformismo

Por ello, es urgente, hacer las gestiones necesarias para que la Xunta tome una decisión al respeto, pues de lo contrario seguiremos atados de pies y manos, sin que podamos hacer nada. Porque es sabido, o debían saberlo, que, sin una resolución de la Xunta, estaremos así eternamente. Y decimos esto, porque recientemente, el presidente del, Puerto de Marín, manifestaba que tenía más de media docena de peticiones de empresas para establecerse en nuestro puerto, o en terrenos cercanos, y dice el presidente, que está buscando terrenos en la capital o fuera de nuestro municipio. ¿Y qué hace nuestra corporación? No sabe que el puerto fue y es, en toda su amplia actividad, el único soporte de nuestra economía, y motor de nuestro crecimiento y desarrollo, desde el siglo XII.

Cualquier municipio de Galicia, tiene un “Parque empresarial” o “Polígono industrial”, que da trabajo y vida, y en Marín, nuestras corporaciones, la de ahora y la de antes, no son capaces de encontrar un terreno apropiado para poder disponer de un medio de trabajo para nuestros jóvenes. Y eso que la Xunta “siscó” por todo el territorio, “suelo industrial”. Pues pónganse a trabajar en lo que de verdad supone crecimiento y desarrollo, es decir porvenir para nuestros jóvenes y para nuestra villa. No se dan cuenta que estamos perdiendo habitantes año tras año. Por algo será. Está muy bien la humanización, la ornamentación, etc., y todo lo que quieran, la propaganda, el parecer que se hace algo, pero lo importante para los marinenses es el crecimiento y desarrollo. Pues como dicen por aquí: “Oyo o can”, que nos vamos a quedar en la cola, si no lo estamos ya, cuando fuimos un municipio muy importante, así fue nuestro desarrollo, llegando a los treinta mil habitantes. Eso es por lo que se les paga, que no es poca cosa. ¡Con los sueldos que cobra, algunos dan escalofríos, aunque no lo digan! Formar parte de la corporación de nuestra villa, no debe ser un medio para el progreso y la escalada de los políticos, sino para el progreso de los marinenses en su conjunto. Pues a trabajar, pero de verdad, en lo que es importante y diríamos que urgente, porque ya hemos perdido el tiempo jugando con nuestro futuro, porque llegó el momento de máxima eficacia y menos conformismo, y a todos nos irá mejor.