Habrá que ver qué se planea, entre quiénes, cuándo se culminará la tarea y cuánto supondrá de inversión, por supuesto. Y también acerca de su pago, aunque lo único seguro es que no se pondrán de acuerdo, y mucho menos desde el principio, las diferentes administraciones. El asunto empeorará a partir de que lo tome de su mano la burocracia, pero aun así no vendrá mal otro repaso a la memoria. Y es que mientras no se actualice la vigente Ley de Régimen Local y se modernicen las estructuras funcionariales, es ilusorio imaginar algún tipo de avance.

El pesimismo –relativo, conste– crece al pensar no solo en los trámites que se requieran, sino en el número y pluralidad de negociados por los que habrán de pasar y que harán perder la paciencia –y las esperanzas– a los audaces impulsores de la idea contra la sequía. Y eso si tienen la suerte de que sus partidos autoricen algunos aspectos claves para el éxito del empeño. Y es que dedicar el dinero disponible a reparar tuberías, instalar depuradoras, adecuar las de abastecimiento y saneamiento no son promesas muy atractivas, sobre todo cerca de elecciones.

Visto lo visto con la electricidad, se teme ahora un aumento de precios para el agua, lo que significaría –con perdón– una especie de descabello para la gente del común. Curiosamente, los municipios se oponen a la cuestión a la vez que la Xunta anuncia una Ley del Agua que contempla muchas de las reparaciones a las que antes se aludía, pero desde la oposición no ha recibido más que protestas. Lo pintoresco de todos es que ni el Gobierno gallego –a pesar de lo importante del asunto– tuvo el gesto de llamar a capítulo a los grupos parlamentarios para consensuar el proyecto.

Sin otra intención que el lamento por otra oportunidad perdida para llegar a acuerdos –tampoco BNG y PSdeG hicieron algo en esa dirección– procede insistir en que el cambio climático, tan discutido hace unos años, como lo serán la escasez de agua, la variación de las temperaturas y muchos otros efectos colaterales que deben prevenirse con seriedad, está aquí. Y si algunos zoquetes del oficio político siguen empeñados en no entenderlo de ese modo, y aplicar al mal común una tarea colectiva para impedirlo o reducirlo, que el dios de las urnas los proteja porque, como se ha dicho ya en otras ocasiones, aquí el más tonto hace relojes y todos saben ya distinguir entre los farsantes y los serios.