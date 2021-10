La vejez tiene mala fama, sobre todo entre la gente joven.

Pero los que hemos vivido todas las etapas de una vida podemos hablar con conocimiento y experiencia.

La juventud y la madurez están cargadas de estrés. La juventud, con interminables exámenes que suponen grandes esfuerzos, sobre todo si no se estudia con regularidad; y en la madurez, los cargos son cargas y, a veces, nace la impotencia y el estrés de no llegar a todas partes.

Al llegar a la tercera edad y estar jubilado disminuye este estrés y mi experiencia personal es que no he vivido tan bien como a partir de mis 73 años, cuando me jubilé realmente. Tienes todo el tiempo del mundo: un tesoro escaso cuando pretendes hacer una vida plena.

Procuro levantarme temprano, ir a misa de 08.30 de la mañana en Sampaio de Navia, pero, a veces, porque me acuesto tarde por compromisos o viendo una película que me interesa, voy a misa a las 13.00 horas a los Apóstoles, celebrada normalmente por el padre Benito.

Allí me encuentro con María Elvira Vázquez Puga, viuda de Salvador Barreras siempre acompañada de sus hijos Salvador o Vivilla.

María Elvira tiene 98 años y la saludo y hablo con ella con una fluidez y clarividencia que me recuerda a mi bisabuela Teresa Cebrián celebrando sus 100 años. Allí, en el pueblo de Fermoselle, en la provincia de Zamora.

Qué maravilla la ancianidad cuando se llega con buena salud. Cuánta sabiduría y conocimiento que los más jóvenes deberían de aprovechar.

Tengo a mi amigo Arturo López Calo, con 90 años, que muchas veces lo veo también en esta misa. Goza de una enorme vitalidad. Muchos jueves como con él y con varios amigos en el Real Club Náutico de Vigo y, después, jugamos al dominó. Qué bien juega, todos queremos jugar con él porque casi siempre gana.

Otra persona que se conserva muy bien con 96 años es mi cuñado Adriano Marques de Magallanes. Anda todos los días cinco kilómetros y come con mucha moderación.

El creer en un Dios todopoderoso y que nos ama nos anima a no estar todo el día quejándonos de los más o menos achaques que conlleva la ancianidad.

La vida es una maravilla porque tienes unas razones profundas de por qué vivir, por qué sufrir y por qué morir.

Todas estas personas gozan de mucho humor. El humor es muy importante para llevar con dignidad la vida que nos toca.

Si no tienes humor la vida la puedes convertir en un funeral de tercera. Mi padre José Regojo tenía mucho humor y, al final de su vida ,a los 93 años, sus oídos y ojos fallaban y me decía cuando yo le preguntaba: “¿Papá, oyes mal?”. Y me respondía: “Para lo que hay que oír...”; y, cuando le decía: “¿Papá, ves mal?”, me respondía: “Pedro, para lo que hay que ver...”.

Que estas personas llenas de vida y de humor y religiosidad sean una referencia para nuestras vidas y que nos ayuden a caminar por este mundo hasta que Dios quiera.

*Miembro Club 55