Digerido ya por propios y extraños el búlgaro espectáculo del PSOE –al igual que lo fue el del PPdeG: las reuniones con el líder único al esperan en posición de “¡firmes, ar!” apenas merecen otro adjetivo–, es posible que merezca la pena una reflexión acerca de la noticia que viene de publicar este periódico sobre el bloqueo socialista a la reunión convocada por el señor Feijóo.

Se trata de una “insinuación” del recién aclamado don Pedro a los presidentes regionales de su escalafón para que se abstuvieran de asistir. No se conocen los términos exactos de las conversaciones -o quizá el mensaje único- desde Moncloa o Ferraz–, pero es obvio que fue atendido de inmediato siempre según el relato de FARO DE VIGO, lo que hace de la referencia a la disciplina ajustada a la realidad. Ocurre que además de ese enfoque cabría algún otro, como por ejemplo el hecho de que la negativa socialista a acudir a Santiago pueda interpretarse como un ataque a la libertad de expresión del señor Feijóo, que dijo lo que dijo del gobierno en uso de su libre albedrío y que, en lo relativo a la desconfianza que suscita acerca de la auténtica igualdad entre Autonomías la política gubernamental, tiene más razón que un santo.

Es cierto y normal que enfade el PSOE pero, si las cosas que dice este partido sobre los demás que no le apoyan recibiesen igual respuesta, aquí no habría –y de hecho casi no hay– ni diálogo, ni pactos ni alguna otra de las normas de estilo que se usan en las democracias consolidadas.

Item más: aceptado como natural el malestar de la cúpula socialista –lo de socialdemócrata, tras la identificación valenciana de Sánchez con Largo Caballero hay que ir olvidándolo– habría que presentar a los presidentes qué les produjo más inquietud: si la sugerencia monclovita o algúna velada advertencia sobre las últimas elecciones autonómicas y el asunto de que para la reelección, antes habrá de ser candidatos.

Aparte de lo que pensarán los habitantes de las Comunidades “obedientes” acerca de la preferencia que dan sus principales mandatarios a la disciplina sobre los intereses de la gente del común. Porque nadie cree que se olvide que a Cataluña le dan el triple, o más, que a no pocas otras autonomías. Y no es solo por la población.