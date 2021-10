A los tribunales de lo Contencioso-Administrativo

Ha ocurrido a veces que la lectura de alguna sentencia dictada por tribunales de lo Contencioso-Administrativo resulta inquietante en la medida en que uno termina por preguntarse si efectivamente se ha logrado la reparación debida, o lo que es lo mismo, la íntegra restauración del orden jurídico. Igual acontece con algunas resoluciones del orden jurisdiccional civil que no reaccionan ante determinadas acciones advertidas en el curso del procedimiento en las que se aprecian indicios serios de conductas delictivas (testimonios falsos, simulaciones fraudulentas de accidentes, falsedades documentales…); en uno y otro caso, no entiendo la actitud retraída de algunos tribunales a la hora de promover la pertinente vía jurídico penal.

Como es sabido, los tribunales de lo Contencioso-Administrativo juzgan los conflictos entre particulares y Administración. A veces son sus propios funcionarios los que litigan con la segunda. Se impugnan decisiones o actuaciones de la Administración cuando se entiende que esta puede haber errado en la aplicación o entendimiento de la ley. A los tribunales corresponde decidir y resolver con arreglo a derecho. Hasta aquí, nada anormal. Es lo propio del mundo del derecho.

Pero he tenido ocasión de conocer algunos asuntos dilucidados ante los tribunales, especialmente en materia de provisión de plazas, en los que la decisión de la Administración llega tras un expediente al que asoman graves irregularidades, vulneraciones groseras y osadas, difícilmente explicables, que constituyen el sostén de una resolución contraria a derecho determinante de la postergación antijurídica e injusta de aquel a quien, en recta aplicación de la norma y honesta valoración objetiva de méritos, correspondía la plaza. Unas veces se obvian burdamente las bases de la convocatoria o se producen irregularidades de tramitación u otras actuaciones cuya gravedad toca a rebato, añagazas todas ellas con las que se urde una grave desviación de poder en cuyo subsuelo se intuye –porque no hay otra explicación razonable– su puesta al servicio del nepotismo político, del amiguismo o el clientelismo y decidir así la torcida selección del protegido en el que no concurren las condiciones legales de mérito y capacidad que, en cambio, sí adornaban al relegado. Son decisiones arbitrarias de abrupta ruptura con la voluntad de la norma, suplantada por una voluntad personal de favorecimiento del paniaguado de turno. Es, en suma, la dolosa inversión de los factores y de los valores: el derecho pervertido para ponerlo al servicio de intereses espurios.

“Entiendo que los casos en que los indicios de delito se hacen patentes son excepcionales, no frecuentes, pero ello no minimiza su relevancia”

Llevados esos casos ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa, esta anula la decisión ilícita, ya se trate de un nombramiento o de una destitución. Sin embargo, pese a la flameante –es decir, flagrante– ilegalidad, pese a la injusticia irritante que de ella resulta, los jueces de lo Contencioso-Administrativo se limitan a anular el acto y reponer el orden administrativo, y aquí paz y después gloria e impunidad. Y el autor o autores de la transgresión de la que emana un tufo de torcidos intereses hace mutis por el foro, gozoso en su indemnidad. Y, sin embargo, a pesar de la evidente y arbitraria desviación de poder a la que afloran indicios de eventual prevaricación, no veo que se acuerde remitir actuaciones a la jurisdicción penal para que se lleve a cabo la investigación pertinente. Pregunto a un reputado magistrado de lo Contencioso-Administrativo sobre este extremo, y me dice que nunca han deducido testimonio alguno para su remisión a los tribunales penales. Sorprende que entre la multitud y variedad de hechos sobre los que los tribunales resuelven, nada se haya hecho con aquellos a los que aflora la razonable sospecha de una actuación deliberadamente ilegal instrumentada para la consecución de fines no amparados por el derecho. Lógicamente, entiendo que los casos en que los indicios de delito se hacen patentes son excepcionales, no frecuentes, pero ni ello minimiza su relevancia, ni sirve de excusa para no ahondar en la dimensión antijurídica –no meramente administrativa– del hecho.

Las consecuencias de esa contención por parte de los tribunales son las siguientes: A) El posible prevaricador se va de rositas, por lo que en ciertas huestes políticas va cuajando la idea de que nunca pasa nada; a lo sumo, se anula el acto y se repone al injustamente relegado; la eventual responsabilidad penal se evapora en una atmósfera de tácita y anticipada condonación. Es preciso recordar que el orden jurídico no se restaura ni restaña con la sola anulación del acto; cuando se detectan arbitrariedades que apuntan a fines punibles, que no se sostienen en una razonable aplicación del derecho, la justicia exige más; no puede haber aquiescencia con una reparación jurídica de limitado alcance. B) Las eventuales consecuencias económicas del nombramiento o destitución ilegales corren a cargo de las arcas del Estado –o de la Comunidad Autónoma–, nunca de quien deliberadamente y a sabiendas de la ilegalidad de la decisión la hizo efectiva con fines espurios de protección del aspirante afín, correligionario o sumiso de turno. Prevaricar, así, sale gratis. Pero además, emponzoña la vida política y administrativa.

Y es que ya lo dijo el inmenso jurista que fue Ihering: “Todo hombre tiene la misión y la obligación de pisotear, cuando llega la ocasión, la cabeza de la hidra de la arbitrariedad y la ilegalidad”. En eso consiste la lucha por el derecho.