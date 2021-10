Ayer una chica me paró por la calle para preguntarme una dirección. Era extranjera. No supe reconocer su idioma. Balbuceé algo en un inglés oxidado y entonces ella me enseñó la foto del edificio que buscaba, también el nombre de la calle. Me quedé mirando la pantalla de su teléfono móvil y no supe reconocer la fachada ni recordar o saber dónde estaba esa calle. Como la chica llevaba una maletita con ruedas deduje a lo Sherlock Holmes que buscaba unos apartamentos turísticos o un hotel, claro, pero el caso es que yo de repente no caía en nada. Estábamos en el centro. En un paisaje habitual para mí. O no tanto, pensé. Hice memoria. Hice un esfuerzo mental. Traté de recordar. Pero nada. El nombre de la calle no me sonaba de nada. La chica casi se espanta, dado que por mis gestos y rictus bien pude parecer que estaba estreñido o que tenía urgencias evacuatorias. Puse cara de circunstancias. No, o sea, quiero decir que puse la cara de esa circunstancia, la circunstancia de ser de una ciudad, querer ayudar a alguien de fuera a encontrar algo y no tener ni idea. Ahora va a resultar que no conozco mi ciudad. El edificio de la foto del móvil de la chica era distinguido y como clásico, no era uno más. Por fuerza tenía que haberlo visto antes. La chica se alejó. Tal vez se fue pensando que había dado con otro foráneo o con un despistado. De pronto, sin yo mismo saber por qué, le grité el nombre de la ciudad. Pero la chica ya se había puesto unos cascos y no me oyó. Sí me oyó un señor muy atildado que me respondió: “No, si te parece es Sebastopol, canijo”. No supe qué decir. A punto estuve de darle las gracias, no todos los días alguien te llama canijo. Aunque fuera un modismo, una expresión hecha.