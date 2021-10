Autostop: libertad a golpe de dedo

La primera vez que salí de Galicia lo hice a Madrid en autostop a los quince años, con doscientas pesetas en el bolsillo y sin permiso paterno. Como de aquella la comunicación era simplemente verbal o epistolar, el teléfono fijo no había llegado a nuestros hogares, pensamos que la forma de comunicar a nuestros progenitores que “nos íbamos de casa”, que era como se denominaba de aquella el pirarse sin consentimiento, mi compañero de cole Moreno y yo, con el fin de que supieran que nuestra ausencia al hogar no se debía a ningún problema o accidente, enviamos a Chimay de mensajero con un par de cartas en las que, en pocas palabras, explicábamos a nuestras familias que nos íbamos para conocer mundo. El caso es que el pobre Chimay, a la entrega del documento epistolar en sobre cerrado, se vio sometido a todo tipo de preguntas. Según nos contó a posteriori las dos madres tomaron de forma diferente la entrega de la misiva de nuestra fuga. Mi madre, que no conocía de aquella a Chimay, parece ser que, como es lógico, en primera instancia quedó sorprendida y disgustada, pero a la vez agradecida de que a través de la información que le proporcionaba aquel emisario le evitara la angustia de desconocer porque su hijo no habría regresado a casa al anochecer. Yo vivía en Pi y Margall y Chimay era del barrio de Ribadavia, igual que mi compañero de fuga. De modo que Sofía, la madre de Moreno, que por vecino le conocía bien, le sometió a un control exhaustivo sufriendo un interrogatorio de primer grado que se extendió más allá del día de la entrega de aquel documento informativo.

Salimos en autostop de la Avenida de Madrid y nos cogieron en varios tramos, el primero hasta Ponteareas, el segundo a Ribadavia y ya al anochecer conseguimos llegar a Ourense. Allí pasamos la noche a la intemperie en un pequeño campo que había a un lado de la estación de ferrocarril. Para este menester llevábamos cada uno su manta, tanto el saco de dormir como la tienda de campaña eran de aquella artículos de lujo. Al día siguiente tuvimos bastante suerte y después de subir y bajar de diferentes vehículos que nos desplazaron en tramos cortos, ya pasado el Padornelo, a la altura de Puebla de Sanabria, nos paró una persona con un coche tipo hatchback, creo que se dirigía a Valencia y nos llevó directamente hasta Madrid. Recuerdo que era una persona muy amable, conversadora y que le faltaba una mano. Para cambiar de marcha apoyaba el muñón izquierdo sobre el volante y con la mano derecha procedía al cambio de velocidad. A la capital llegamos al anochecer y nos dirigimos directamente a la dirección que, después de muchas indagaciones, habíamos conseguido como lugar idóneo de pernocta para nuestra precaria economía. La tasa por dormir en el Asilo del Padre Manzaneque en Carabanchel Bajo, situado después del canódromo, era algo así como entre dos y cinco pesetas por noche. Allí conocimos, además de personas sin hogar de todo tipo y condición, a muchos jóvenes que como nosotros vivían con la ilusión de comerse el mundo. Concretamente me acuerdo de Jesús, un chico con el que conectamos rápidamente y que estaba postulándose en el ámbito de la interpretación. Años más tarde lo vimos en aquella TVE en blanco y negro en un Estudio 1 en la obra Rinconete y Cortadillo dando vida al joven personaje de ese clásico del siglo XVII incluido en las Novelas Ejemplares de Miguel de Cervantes. El periplo madrileño para mí duró pocos días, para Moreno algunos más, pero sirvió para dejar sentado a nuestros padres que a los quince años estábamos preparados para salir y enfrentarnos al mundo. Desde ese momento ya no tuvimos problemas para viajar. Eso sí, avisando antes para evitar preocupaciones innecesarias y es que, con aquella carta distribuida por Chimay habíamos demostrado que, aunque nos preocupaba la familia, había llegado nuestra hora de volar libres como el viento a pesar de que estuviéramos en plena dictadura. Ya nada nos iba a parar.

Comenzamos a hacer incursiones varias, siempre en autostop y en una de ellas Chimay y yo llegamos a Málaga. Al principio para subsistir comenzamos tocando en los alrededores de la calle Larios y vendiendo pequeñas pinturas que hacía Chimay enmarcadas con una cartulina a modo de paspartú, pero al poco tiempo acabamos en Torremolinos. Una persona que nos vio vendiendo las pinturas, nos preguntó si queríamos enseñarlas a los clientes de su restaurante durante la cena. Le preguntamos si también podíamos tocar y dijo que sí. Creo que ese primer día no vendimos ningún cuadro pero, después de tocar tres canciones, el dueño nos alentó a que pasáramos el gorro y conseguimos una cantidad de dinero que en la vida habríamos sospechado. Se nos iluminó el semblante y pensamos, “si conseguimos esto en un sólo lugar, si nos movemos por varios...”. Hablamos con algunos restaurantes de la zona y, en pocos días, nos vimos haciendo una ruta de locales en los que tocábamos y sacábamos cuantiosas propinas. Tuvimos algunas ofertas para tocar de forma estable en algún lugar pero, perdida la primera impresión que da pasar el gorro, el método que habíamos encontrado nos daba mucha más libertad, no teníamos compromiso y podíamos viajar siempre que se nos ocurriera sin necesidad de pedir permiso, porque al regreso, nuestros restaurantes de cabecera seguían estando ahí con sus clientes y propietarios encantados de escucharnos.

En Torremolinos, había un ecosistema del terruño. Una colonia de gallegos instalados allí de forma permanente como Siso, un músico de O Morrazo que vivía de la pintura o Nito, de Vigo como nosotros, que regentaba una tienda de moda en pleno centro y que me regaló una preciosa chaqueta malva de terciopelo que fue mi prenda estrella durante mucho tiempo. El caso es que esta vida plácida no podía durar. Un día íbamos con nuestros instrumentos en mano por la calle de un restaurante a otro, de repente apareció una brigada, nos subió a un furgón policial y nos aplicaron aquella ley comodín que usaban para eliminar al que no circulaba dentro de los cánones establecidos por el régimen denominada de “vagos y maleantes”. Nos llevaron a una comisaría preventiva y nos metieron en una celda con otras ocho personas durante veinticuatro horas. Los compañeros de esa minúscula estancia comunal estaban allí por motivos diversos, había desde un alcohólico follonero, hasta un holandés especialista en el tráfico ilegal de vehículos que al parecer estaba buscado por la INTERPOL. El día que nos sacaron de ese camarote de los hermanos Marx carcelario, nos condujeron en un furgón a una especie de asilo. Allí nos alojaron en una habitación cuyo mobiliario consistía en una litera y un cubo negro colocado en el medio de la desvencijada estancia para hacer las necesidades. A mitad de la noche a Chimay, que dormía en la cama de arriba, le pedí que me hiciera un sitio porque en la de abajo me comían los chinches. Para poder volver a la vida nos pidieron mil pesetas de fianza que trajo puntualmente Manolo el fontanero. Un compañero de Beade que había tocado con nosotros en Ventana Gótica a finales de los sesenta y que vivía en nuestro apartamento. Y es que en aquel momento intentar vivir una aventura personal más allá de los cánones establecidos, bien en la órbita político-sindical como en la lúdico-experiencial, era cosa de alto riesgo.