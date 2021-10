Nuevo viaje a Salamanca

“…remanso de quietud, yo te bendigo, ¡mi Salamanca!".

Miguel de Unamuno

Enhechizado por la voluntad de volver a Salamanca, he paseado de nuevo por sus calles dejándome seducir por la pátina dorada de sus piedras y la filigrana increíble de sus fachadas platerescas cuidadosamente labradas en ese “bosque de piedras que arrancó la historia a las entrañas de la tierra madre”, memoria de siglos y cultura. Tiempo hacía ya que no visitaba la ciudad del Tormes. Ahora lo hice para asistir a la presentación del último libro de mi querido y admirado Francisco Blanco Prieto. En esta ocasión me he hecho acompañar de dos viejos y apreciados amigos, Viliulfo Díaz y José Luis Seoane a los que, interesados ambos en la figura de Unamuno, embarqué en esta visita,

Paco Blanco atesora un conocimiento exhaustivo sobre Unamuno, y de él se vale para defender con encomiable celo la verdad en torno al rector salmantino. El libro, editado ya en los primeros meses de 2020, tuvo inicialmente prevista su presentación en abril de aquel año, pero el paréntesis que el COVID abrió en nuestras vidas frustró aquel acto. Desde entonces, y aún más que las personas, el libro ha permanecido confinado a la espera del momento propicio para darlo a conocer al público. Al fin, tuvo lugar su presentación el pasado día 29 de septiembre en el teatro Liceo de Salamanca, lleno hasta la bandera.

Este es el quinto libro –y no el último– que el autor dedica a Unamuno. Se trata de un bien nutrido volumen –641 páginas– en el que aborda las leyendas que han venido circulando en torno a don Miguel: su tacañería, sus contradicciones, su antipatía y malhumor, su anticientifismo, su acción política, su adhesión inicial al golpe militar y, finalmente, lo ocurrido en el conocido incidente del 12 de octubre de 1936 en el paraninfo de la universidad, entre el rector y Millán Astray.

El título del libro es bien significativo: “Miguel de Unamuno. Mitos y leyendas”. El autor explica claramente cuál es su propósito: “Analizar y desmentir algunas leyendas que existen en torno a Unamuno” y que no se corresponden con la realidad, pese a que están “fuertemente consolidadas en el imaginario común”. Quiere, pues, reconducir aquellas fábulas y hablillas al cauce de la verdad, una verdad que fue adulterada y así mantenida en el tiempo por una inercia negligente, desentendida de cualquier verificación. Y a tal tarea se apresta el autor con el denuedo, esmero y pulcritud a que nos tiene acostumbrados. La obra se adorna con una profusa y valiosísima documentación, de la que Blanco Prieto se vale para apoyar sus argumentos y sostener sus conclusiones, justamente lo que le falta a la fabulación acrítica de algunos narradores de oídas.

Y si el objetivo de este viaje ha sido la presentación del libro, no puedo orillar otras satisfacciones que esta visita salmantina me ha deparado. Una de ellas es el reencuentro con la que llamo “colonia unamuniana”, al frente de la cual está el triunvirato que integran el propio Paco Blanco, Ana Chaguaceda, encantadora y brillante directora de la Casa Museo de Unamuno, y Pablo de Unamuno, nieto de don Miguel, hombre de exquisita cordialidad que asume en Salamanca la representación de la familia del rector salmantino. Con ellos, y otros miembros –como yo– de la Asociación de Amigos de Unamuno compartí unas horas de buen comer y amena conversación.

También tuve oportunidad de acudir a la ofrenda floral que todos los años por estas fechas –29 de septiembre, día del nacimiento de Unamuno en 1864– se lleva a cabo en el Palacio de Anaya, ante el busto que Victorio Macho hizo de don Miguel durante su autoexilio en Hendaya; las palabras estuvieron esta vez a cargo del académico de la RAE José Antonio Pascual.

Y entre los paseos por la dorada Salamanca, la “ruta unamuniana”: calle Bordadores en cuyo número 4 está la vivienda que don Miguel ocupó desde que fue destituido del rectorado hasta su muerte, frente a la cual se encuentra la escultura de Pablo Serrano; decía el escultor que el hombre “a medida que crece se va abovedando, quiere decir, que va construyendo su propio refugio de soledad e intimidad”. Pues así hizo a su Miguel de Unamuno abovedado, asomando la cabeza como un aguilucho que brota de entre la masa pétrea. Y cerca ya, la Casa Museo de Unamuno que hoy ocupa la antigua casa rectoral donde don Miguel vivió durante su primera época de rector (1900 a 1914); desde mi última visita advierto notables mejoras debidas a la diligente atención de su directora. Y para terminar, el Unamuno, ascético y sobrio, de Victorio Macho, coronando la escalera del Palacio de Anaya.

Y como un santuario al que todos los caminos conducen, el visitante, tarde o temprano irá a dar a la plaza Mayor, porticada y compacta, maravilla envolvente y armoniosa, corazón urbano de pigmentación melosa, donde luce un medallón dedicado a Unamuno. Pasear por ella o sentarse en una de sus animadas terrazas es todo un goce para los ojos y el espíritu.

El éxito de público en la presentación del libro y la memoria iconográfica que del maestro guarda la ciudad, son prueba elocuente de que Salamanca ha escuchado aquel ruego de Miguel de Unamuno cuando, puesta la mirada en el “alto soto de torres” encendido y recamado de oro secular por el sol del ocaso, escribió: “Con tu lenguaje, de lo eterno heraldo, di tú que he sido”.