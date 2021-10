Parece muy probable que, a pesar de su apelación a la audacia –quizá alguno de sus asesores le recordó el adagio latino sobre el premio que conlleva–, el presidente Sánchez no va a encontrar en Europa solución, al menos una rápida, al problema de los precios de la energía. Singularmente los de la electricidad, acerca de los que se comprometió –de palabra, eso sí…– a resolver devolviéndolos a los niveles de 2018/19 “antes de fin de año”. No fijó la anualidad, lo que podría proporcionarle una excusa, que resultaría estrambótica, pero don Pedro ya ha demostrado que le importa un rábano decir una cosa y hacer otra. Y, por ahora, le es útil.

En principio, la remisión por sus colegas de ese asunto a próximas reuniones sugiere que a ellos no les preocupa tanto como a él. Acaso porque otros tienen fuentes de energía no afectadas por las mismas circunstancias que las que abastecen a España. Francia, por ejemplo, con centrales nucleares y Alemania, que renunció a ellas, manteniendo el carbón como combustible, aunque reduciendo su uso y planificando con seriedad su calendario para lo que aquí se llama transición ecológica. Aparte de que casi toda la UE recibe el gas de Rusia, que lo abarató, quizá para que no se note tanto la dependencia europea del ánimo de Putin.

A esa mejor situación estratégica de las fuentes de energía, la mayor parte de Europa suma su apuesta firme y segura por las renovables, mientras España está aún a medio camino en el tratamiento final –y jurídicamente estable– de las eólicas. Con discrepancias acerca de los parques marinos y, por ejemplo en Galicia, algunos pleitos ya sustanciados, otros en curso y seguramente unos cuantos más en el horizonte, se pierde el tiempo a la espera de decisiones de un Ministerio que las que toma causan más perjuicios que beneficios y que no mejoran lo que hay. Que, por cierto y dicho sea paso, no es para presumir.

(Por cierto que aquí, en este antiguo Reino, sigue extrañando a muchos que resultando Galicia exportadora de energía hidroeléctrica, pague lo mismo que los importadores. Y aunque es cierto que en estos asuntos, como en casi todos, la ley que se aplica es la del mercado para fijar los precios, ya se ha dicho alguna vez que el caso gallego, aceptado en silencio, causaría un lío potente en lugares como Arabia Saudí si sus habitantes pagasen la gasolina como los suecos, los chilenos o los propios españoles. Que, por cierto, cargan automáticamente con las alzas de precios pero no con los descensos. Y eso es cosa del clan petrolero. Sí.)

En fin que, volviendo a lo de la audacia y Europa, da la impresión de que en política exterior –al menos la energética– a España no le sirve para gran cosa el hecho de que el responsable del área en la UE sea don Josep Borrell, ni que sus antiguas relaciones “de fraternidad” con el mundo árabe se limiten a día de hoy, y es un decir, a Marruecos que, curiosamente, está de uñas con Argelia, lo que complica la llegada del gas –argelino– hasta la costa andaluza. Ni a Galicia le ha tocado la lotería con este Gobierno, que prometió y no cumplió, soluciones para la industria del aluminio, ni que el calendario de la señora Maroto, optimista en los plazos –como mucho, improvisados–, ha influido también en lo de Meirama , como su indecisión, en el retraso de las eólicas. Todo ello dibuja un panorama en el que parece más probable esperar un milagro a lo de los precios de la energía en España antes que confiar en que la fortuna ayude a las audacias que solicita don Pedro, cual fraile mendicante, a sus colegas de la Unión.