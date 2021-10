Las palabras demodé

Tremendo para una madre que se relee mensualmente Querida Ijeawele. Cómo educar en el feminismo de Chimamanda Ngozi Adichie ver a sus hijos jugando a la oca y escuchar lo siguiente de boca de su niña: “Tiras tú, machote”. ¿Cómo que machote? ¿Qué clase de lenguaje es ese? “Lo he oído por ahí. Pensaba que significaba niño. ¿Es una palabrota?”. No, no es un taco, sino algo peor. Un concepto felizmente extinguido, un residuo tóxico verbal. Una palabra que se llevó el viento del nuevo siglo y que no he añorado porque cualquier situación que lo contenga, “dale ahí, machote, ole tus huevos”, me provoca rechazo y repelús. Incluso miedo. Una decadente forma de decir que tuvo su momento y su gracia, como Torrente, el brazo tonto de la ley. Hasta que Torrente dejó de ser una película risible para convertirse en todo un partido político en el Congreso y una corriente de pensamiento (o de falta de raciocinio) en defensa de cualquier tipo de involución, incluida la necesidad de expresarse de manera insultante y resucitar conceptos periclitados que ofenden a personas, al buen juicio y a la propia bondad. Qué precioso término en desuso es periclitado. “Machote es una palabra periclitada, quiere decir que ya no se emplea. En este caso porque quiere definir una serie de características que antes se asociaban a la masculinidad, o sea, a los chicos, y ahora no”, le digo a la cría, que está muy harta de sermones y quiere seguir jugando. “Pues te toca, bro, perdedor”.