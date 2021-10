Escribo estas líneas todavía golpeado por la impresión y mecido por la tristeza. Valeriano era especial. Su carácter no era el más fácil; su mirada y expresión facial no invitaban a la relajación. Pero yo conecté con él desde el primer día, desde antes de ser nombrado conselleiro. En seguida capté y aprecié los cinco elementos clave de su personalidad: un sentido del humor profundamente gallego; franqueza a raudales; el valor que otorgaba a lealtad y la palabra dada; su timidez y reticencia a ser protagonista; y su rigor aritmético como convencido servidor público. Solo tengo buenos recuerdos de él. Me voy a permitir destacar dos de esos momentos.

El primero, en 2017. El PPdeG y el PSdeG acordaron que yo representase a Galicia en la comisión de expertos del Gobierno de España para la reforma de la financiación autonómica. A diferencia de lo que ocurrió en muchos otros casos, Valeriano, como conselleiro del área, ni me marcó líneas rojas ni condicionó mis posicionamientos. Trabajé con total libertad y con su respeto y apoyo. Confió plenamente en mi capacidad técnica y mis juicios.

El segundo, en abril de 2020, cuando me llamaron para coordinar el grupo de expertos económicos de la Xunta para afrontar los efectos de la pandemia. Valeriano se sumó a nuestro trabajo. Verle tan preocupado por lo que estaba pasando y por lo que se nos venía encima me ayudó a relativizar mis propios temores. Fue un compañero más del formidable equipo que durante tres intensísimos meses nos reunimos virtualmente sin atender a horarios ni día de la semana. Y en su caso, haciendo doblete como conselleiro y experto.

Por supuesto, en ocasiones disentíamos en cuestiones técnicas y en evaluaciones políticas. Pero me lo pasaba muy bien discutiendo con él. Le echaré mucho de menos. La Xunta va a tener difícil encontrar un cancerbero de sus cuentas públicas tan trabajador, leal y batallador, dentro y fuera de las fronteras de Galicia.

*Director de GEN (UVigo)