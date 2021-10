La vigilancia

Es muy probable que, al igual que se dice de las apariencias, las cifras a veces engañen. No tanto como las que las manejan, pero hay algunas en las que nada es verdad o mentira sino que dependen del cristal con que se miren. Verbigratia las del desempleo, que cada mes hace públicas el SEPE a partir de sus registros oficiales. Condición esa –la oficialidad– que contribuye, y no poco, a disimular por ejemplo la existencia de una “economía B”, forzada a veces por las condiciones en las que se desarrolla la otra, la “A”, que mide por igual lo desigual, verbigratia los contratos de diferente duración y tipo pero que cuentan como “empleo”. Y punto.

Esa perspectiva, contemplada desde una opinión personal, debiera reducir tanto la euforia inducida por quienes gobiernan cuando las cifras parecen apoyarles como las críticas de quienes se les oponen sin recordar lo que decían cuando eran ellos los gestores. Es el caso concreto de lo que la ministra de Trabajo cuando consideraba ayer mismo como un hito “histórico” –concepto este que a fuerza de repetirse pierde su sentido– la creación de más de 76.000 puestos de trabajo en septiembre. Un dato que es positivo, pero que se relativiza, y mucho, cuando se concreta que casi uno de cada tres empleos se crearon en Madrid o en Euskadi.

(No se trata de fastidiarle la fiesta a alguien, porque a nadie le amarga un dulce y solo los estúpidos defienden tesis como esa de “cuanto peor, mejor”. Pero no puede hablarse poco menos que de éxito del Gobierno cuando el avance clave lo han protagonizado una comunidad que tiene un trato especial, el cupo vasco, y la otra un sistema fiscal –dentro de sus competencias– del que abominan la coalición PSOE/Podemos y algunas otras autonomías de su perfil. Y tampoco se pretende aquí definir que un método es bueno y el otro malo: solo de recordar que no siempre es cierto lo de Pirandello, de que algo es lo que es si lo parece.)

Con el asunto visto como queda expuesto, el caso gallego, donde se perdieron en septiembre varios miles de puestos de trabajo, es también peor de lo que aparenta. Con un argumentario parecido: la economía de este Reino tiene una dependencia de los autónomos mayor que bastantes otras, y la tarea por cuenta propia “cuenta distinto”, en diferente proporción que la de otras comunidades con circunstancia laboral que no es semejante a la de Galicia: aquí, los efectos de la pandemia han tenido unas consecuencias más dañinas en ese terreno. Lo que no implica que se le deba imputar a la Xunta la responsabilidad. Al menos no toda.

Sea como fuere, hay otro aspecto de este maldito embrollo del desempleo que conviene no olvidar: en los últimos tiempos se han creado en España al menos doscientas mil plazas de funcionarios o empleados públicos, no pocos de ellos en Galicia. Algo que, junto a los ERTE, por ejemplo, ha contribuido no a empobrecer los resultados del SEPE, sino a colocarlos en un contexto más amplio. Pero que podría causar problemas en el futuro: engordar aún más de lo que ya lo están las administraciones no resulta en absoluto una fórmula adecuada para resolver un defecto estructural de la economía española. Aparte de que podría chocar de frente con las normas –y los controles– que la Unión Europea ha dispuesto para manejar los fondos multimillonarios que han correspondido a estor reinos. Y cuyo reparto y administración estarán bajo vigilancia.