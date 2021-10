A língua, o Corredor Atlântico, a diplomacia de proximidade e as palavras

As palavras de um dialectólogo acrescentarom ainda mais o desprestígio da RAG, por aproveitar esta sessom para difamar o mais importante polígrafo do século XX e por nom ter em conta critérios básicos da Historiografia Lingüística (Contextualizaçom Histórica, as ideias lingüísticas produzidas num determinado período histórico; Imanência, a reconstruçom fidedigna, de todos os elementos que integram a obra; Adequaçom, nom se devem alterar ou modificar a essência dos textos e contextos). Além do mais, a RAG tem subsidiado o ILG com 230.000 euros, para elaborar umha gramática normativa e um dicionário de apelidos, pedido que nunca tem sido ultimado.

Na história da Galiza e Portugal os textos sobre a Galiza e Portugal som constantes. Rodrigues Lapa numha conferência proferida no dia 18 de janeiro de 1971 dizia: “A Galiza é para nós, portugueses, a velha irmã esquecida […] Portugal não pára nas margens do Minho […] O mesmo se pode dizer da Galiza: que não acaba no Minho, mas se prolonga, suavemente, até às margens do Mondego”.

Fraga Iribarne, numha entrevista no Semanário EXPRESSO (Nº 1.226), sobre o Eixo Atlântico afirmou que todos esses projectos se tornarám realidades vivas, porque sempre é “melhor trabalhar com vizinhos imediatos que falam basicamente a mesma língua”. O presidente Fraga seria um lusista insólito, na realidade “é inimigo fidagal declarado dos lusistas na Galiza” (Ernesto Guerra da Cal, Ferrol 19 de dezembro de 1911 - Lisboa 27 de julho de 1994, Agália, 38, págs. 189-192, 14 de junho de 1994).

"Ainda estamos a tempo de corrigir este modo de viver de costas viradas, pois 'A Galiza e Portugal continuam a ser como dous namorados que os pais nom deixam casar'".

Alberto, um antigo aluno nosso no curso de COU (1978-1979), quando recebeu o grau de Doutor Honoris Causa pola Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, no dia 14 de dezembro de 2017, fijo umha intervençom muito voltada para as potencialidades da euro-regiom e dos esforços que vêm sendo feitos para aproximar os dous territórios: “A Galiza e o Norte de Portugal partilham umha das fronteiras mais antigas da Europa, mas também umha das fronteiras mais fictícias”. Chegou a dizer: “Ser galego é ser português”, “este doutorado está relacionado com a minha missom de ser um dos muitos galegos que estendem pontes […] É umha honra assumir esta responsabilidade que levarei com humildade”.

As palavras nom se convertem em “obras” (Verba volant, opera manent). A proximidade e melhoras das comunicaçons entre a Galiza e o Norte de Portugal acabam de ser analisadas numha reuniom entre o Bloque Nacionalista Galego (bloque é um castelhanismo) e o Bloco de Esquerdas português. Ainda estamos a tempo de corrigir este modo de viver de costas viradas, pois “A Galiza e Portugal continuam a ser como dous namorados que os pais nom deixam casar”.

* Professora Catedrática de Universidade