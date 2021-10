Os tres Camus

A Implacábel anda a facer montería na boa xente de canda a min. Levou Mario Camus, que era de 1936, autor da pérola negra do cinema realista español: “Los Santos inocentes”. Cóbrenos unha certa confusión, e esta columna naufraga nunha enxurrada das ditas “de conciencia” literaria. Vexo unha danza macabra na que figuran tres grandes mortos de apelido Camus que lle fixeron moito ben á cultura do século XX cando alentaban. Mario Camus non chegou a filmar, por respecto ao mar horroroso de Irlanda Occidental, a novela “Gran Sol” de Ignacio Aldecoa. Pero ditounos varias leccións conforme un texto literario pode pasar ao cinema con absoluta fidelidade á palabra orixinal. En “Los pájaros de Baden-Baden” hai un personaxe que sabe de memoria as cen ou mil mellores poesías da lingua castelán, como sabía o noso cineasta. Tratariamos, se houbese espazo eiquí, da pericia inmensa que Mario amosaba en materia de reconstrución e ambientación histórica nos seus filmes.

"Mario nunca levou ao cine a narrativa de Albert porque o realismo do cineasta derivaba tanto do italiano de posguerra mundial coma a de Mateo Alemán"

A corrente de conciencia tráenos agora música brasileira de Bonfá e Jobim, alén de poesía de Vinícius de Moraes. É que Marcel Camus (1912) está entrando na negritude brasileira para lle dar relevancia no mundo. Nos cincuenta do século pasado, “Orfeu Negro”, de Marcel, mallou en Mario ao este asistir ao estreno do filme no Círculo de Bellas Artes de Antonio Palacios, Madrid. A película escenificaba unha danza da morte que contribuiu a que xentes de todo o planeta asumisen unha sensibilidade musical que habería de chamarse “bossa nova”. Sempre resoará na nosa memoria “ Manhã de Carnaval”. Marcel preparounos para asistir ao advenimento triunfal de Glauber Rocha.

No fondo do vaso da memoria, os líquidos engordan de sustancia ética radical e de narrativa límpida e conmovedora. Aparece na nosa reminiscencia un dos mestres de pensamento que educaron (mesmo na disconformidade) a xeración á que pertencía Mario Camus e que agora se encontra no seu ocaso: Albert Camus (1913). Mario nunca levou ao cine a narrativa de Albert porque o realismo do cineasta derivaba tanto do italiano de posguerra mundial coma a de Mateo Alemán. E é agora cando Luís Vaz de Camões peta na porta desta pequena prosa para pedir asento entre os Camus alegando escuras razóns etimolóxicas e galeguizantes que Filgueira Valverde fora capaz de reunir. Noto que o meu Inconsciente toma o mando impoñéndose á divagación irreflexiva e non lle abre paso a este Camões en función intrusa. Voltando á realidade eu deséxolle ao admirado amigo Mario Camus que a terra lle sexa leve. “Tristeça não tem fim”.