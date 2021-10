Sea como fuere, procede explicar que lo de la cogobernanza viene a cuento de que lo que el viernes anunció el señor Sánchez en A Toxa, acaso como “gancho” para que aumente su credibilidad aquí, es el resultado final de seis lustros de paciencia gallega y tarea de todos los gobiernos. Desde el de Felipe González hasta el suyo, pasando por Aznar, Zapatero y Rajoy, y ese es uno de los sentidos auténticos del concepto que, como forma de escapismo –visto desde una opinión personal, por supuesto– sacó del diccionario don Pedro. Expuesto de otro modo, este AVE, como los otros, han sido producto de un esfuerzo “nacional”, aunque aquí el que corta la cinta inaugural cree tener más mérito que el que coloca la primera piedra.

Conste que cuanto precede no busca tanto relativizar satisfacciones cuanto evitar sus monopolios. Ahora habrá que confiar en la palabra del presidente, que no es una tarea fácil aunque en esta ocasión acaso lo sea más que en otras, porque alguna vez tendrá que acabarse la obra. Salvo que se hubiese paralizado; hipótesis, por cierto, que solicitaron más de una vez socialistas de algunas regiones, catalanes de toda la comunidad a través de su partido mayoritario y hasta los centristas que quiere absorber el PP. Datos que no se recuerdan por malicia, sino para insistir en que nadie pierda el oremus ni la paciencia, ya que hasta el rabo todo es toro.

Procede, siempre desde una óptica personal, reiterar la necesidad de la prudencia hasta que llegue el hisopo inaugural, sobre todo con un Ejecutivo que dice una cosa y hace otra y en el que no solo la coalición que lo conforma rechina, sino que los del mismo partido a veces ni siquiera coinciden en asuntos clave. Con ese panorama, y volviendo a la cogobernanza, es difícil creer en el discurso del señor Sánchez cuando cita como palanca de dinamización la conjunción de lo público y lo privado mientras desde el seno de su gabinete se producen medidas que el empresariado considera lesivas y, en algún caso, ofensivas.

Y eso que la patronal, como los sindicatos, caben en el concepto correcto de la cogobernanza y sus apoyos necesarios –ya se vieron, para bien, los de municipios y autonomías–, pero parecen más dispuestos a obedecer que a colaborar, y ese no es su papel. La moraleja de cuanto se opina podría ser el aviso del empresariado que este periódico recogía hace unas horas: quiere conocer la “letra pequeña” del reparto de los Fondos Europeos. O sea, algo muy parecido a lo que han reclamado la mayoría de las comunidades. Y cuando se plantea del modo en que se ha hecho, quiérese decir que se desconfía del “contrato”. Y así no hay cobernanza que valga.