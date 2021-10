Mi compañera Ujué Foces, que es un nombre que me gustaría haber inventado, se ha jubilado. Muchos la conocen y otros tantos ignorarán quién es aunque la hayan leído mil veces. Nos resume una firma diminuta entre el subtítulo y el texto. Así debe diluirse el periodista en lo que narra. Ujué Foces ha relatado durante treinta años la crónica negra de Galicia. Ha detallado las grandes operaciones contra el narcotráfico, consignado accidentes e informado de asesinatos y desapariciones. Ha escrito, en resumen, sobre el dolor y la oscuridad. Ha manejado este material tan sensible con respeto, delicadeza, olfato y precisión. No resulta sencillo compaginar necesidades que en ocasiones parecen oponerse entre sí. Ella lo ha conseguido sin reclamar atención, con sus andares de reportera clásica.

Ujué Foces salió por la puerta de la redacción el pasado martes sin que se notase en exceso que no iba a regresar, pese al convite. De alguna manera siempre nos estamos yendo. Yo buceo con asiduidad en la hemeroteca del Faro. Casi 170 años, comprimidos digitalmente. Pocos nombres de periodistas me suenan y en algunas épocas ni siquiera se solía precisar la autoría. Esta es una obra colectiva que se edifica y se renueva cada día. El producto de nuestros afanes persiste algunas horas en papel y un parpadeo en la infinitud del ciberespacio. Aunque se almacene en formatos duraderos, en realidad caduca enseguida. Otras noticias y otros artificios germinan sobre los anteriores. De las manos que han compuesto esas historias y grabado aquellas planchas apenas queda rastro. No lo habrá de las mías ni de este artículo. Aramos en el mar y sembramos en el viento.

Sucede en la mayoría de oficios. No construimos catedrales eternas en las que cada piedra incluye la marca de su cantero, sino arquitecturas efímeras y anónimas. Concluye la jornada, suena la sirena, regresamos a casa y nada permanece. Ni siquiera nosotros. Trabajamos en colmenas, junto a personas con las que compartimos más tiempo que con cualquier íntimo. Nos amamos, toleramos o detestamos, dando por sentado que nos seguiremos viendo a la mañana siguiente. Entonces alguien se jubila, se marcha o lo despiden y ese funcionamiento gremial ni siquiera se altera. Tal vez algunas lágrimas y abrazos antes de que se reanude el traqueteo de los teclados y de las máquinas, como si nunca nos hubiéramos conocido. En el mejor de los casos, si la amistad ha cundido, nos seguiremos viendo con mucha mayor infrecuencia. En general nos saludaremos de forma incómoda y tibia si ocasionalmente nos encontramos por la calle, sin saber ya de qué hablarnos aunque antaño intercambiásemos confidencias.

“Ligero de equipaje”, le leí a Machado que lo encontrarían el día del último viaje. Tengo la mesa ordenada y los cajones vacíos. Podría recogerlo todo enseguida. “Quizás sea hoy”, me digo cada vez que cruzo el umbral, sintiéndome preparado. Seguramente me engaño. Tendría que empacar también los recuerdos, en esta cuenta creciente de dos décadas. Sobre este metro cuadrado que me han entregado como a un aparcero se han descompuesto y regenerado mis células, envejeciendo. Al trabajo le dedicamos aquello que nos resulta más precioso: un porcentaje elevado de nuestra existencia, tan breve y tan medida que en el ocaso pagaríamos lo que nos pidiesen por solo otra bocanada de aire.

He oído que en las cerámicas antiguas, como las halladas en Pompeya, el torno del alfarero recogió los sonidos como sobre un vinilo. Aunque no podamos reproducirlos, las voces y los ruidos del taller han quedado atrapados en las imperceptibles vibraciones de la arcilla. Mingos, Chuco, Guillermo, Magar, Diego, Luis, Fernando, Suso, Rafa, Eduardo, Miguel, Pablo, Bea... No me alcanzarían las páginas para mencionar a todos los que me han acompañado, afectado e influido. Ya no se sientan al lado, pero en los pliegues del barro que me compone conservo todo lo que hemos compartido. También la risa cristalina y la cortesía imperturbable de Ujué Foces, un nombre que me gustaría haber inventado. Anidar en los surcos de otras arcillas, si la mención resulta dulce, es el mejor legado al que podemos aspirar.