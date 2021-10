Qué fai Lalín polo Legado de Hilgen?

Mentres non se demostre o contrario o Concello de Lalín non fixo practicamente nada por tentar recuperar os mapas do Legado de Hilgen, pese ao seu excepcional valor científico-cultural. Posiblemente teña habido conversacións privadas entre responsables municipais nas que se lle teña botado a culpa da creación do problema a algún visionario utópico que loita pola independencia da verdade.

Na visible realidade de cada día fíxose, máis ben, todo o contrario, como foi rexeitar unha excelente moción elaborada e presentada, no mes xullo de 2020, polo grupo municipal do BNG, solicitando interpoñer unha demanda xudicial contra o Concello de Vila de Cruces por ser incapaz de facer nada por solucionar o grave problema. Esa moción, segundo consta no libro de actas, viña informada favorablemente pola Comisión Informativa de Cultura, Política Social e Actividade Veciñal, pero no pleno do 31 de xullo 2021 foi rexeitada con once votos en contra do PP de Lalín.

Díficil de entender como pode suceder isto, ese cambio de parecer dun día para outro. Para o noso alcalde, segundo o manifestado en pleno, esta situación que pode orixinar un conflicto entre concellos veciños e amigos, debe solucionarse con outros métodos máis axeitados ou comedidos, pero, vendo todo o que sucedeu desde aquela, catorce meses máis tarde, todo segue sen resolver. A día de hoxe non hai avances ningúns e sobre a “lei do silencio”, impropia dunha longa democracia, todo aparenta máis escuro que antes.

Un concello que rexeita reclamar os mapas do Legado de Hilgen é un concello cun comportamento antinatural, un comportamento realmente turbio. Esperamos que isto se solucione dalgún xeito: ou renunciar como cobardes ao noso Patrimonio ou ter unha postura digna e seria.