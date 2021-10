Cifras con fundamento

Co permiso da autoridade e se o tempo non o impide, dentro duns días chegarei sen máis méritos que ter vivido horas, días, meses e anos, ante unha destas cifras máxicas cargadas de simbolismo na vida de cada quen. Superar etapas e deixar lonxe barreras e límites neste duro e difícil oficio de vivir para o que ninguén nos prepara cando saímos do calor do útero materno resulta todo un fito nos tempos grises que corren. Os 15, os 21, os 40 e, dende logo, estes 65 anos que afronto con ilusión e temor ante o descoñecido supoñen un punto e seguido irremediable e novo.

Para algúns, estes que xa pasaron a devandita fronteira, sempre son poucos, para outros, que a miran dende lonxe porque lles falta bastante tempo aínda para chegar a eles, son unha pasada e xa estás chamando á porta da vellez. Mais para min, o protagonista da historia, son números unicamente, que conforman unha cifra que trae á miña memoria todo un baúl cheo de recordos, sons esquecidos e aromas do pasado atrapados en vellas fotos que, pegadas nun álbum, repousan cubertas de po nos estantes do salón da miña casa.

Estampas nas que quedaron atrapados anacos de vida, a miña e a da miña familia e amigos. Pegadas e sinais que agochan ledicias e tristuras e que en demasiadas ocasións non son quen de identificar na miña memoria tan fráxil como inexperta. Momentos xa irrepetibles e únicos, moitos deles asociados a frías salas de hospitais: o nacemento dos meus dous fillos, a morte dos meus pais. Salas de espera en perdidas estacións de tren hoxe abandonadas nas que pasei horas de ilusión e impaciencia, agardando que alguén querido chegara, ou de despedida e bágoas cando te ías coa túa mochila cargada de soños e esperanzas. Corredores de xulgados polos que empezamos a camiñar collidos da man.

Todas elas imaxes gravadas na miña retina envoltas en cheiros e sabores que cría esquecidos: o polo dos domingos que facía mamá. O coello con arroz que iamos comer naquela venta perdida nos montes de Antequera, cando recollíamos a meu irmán maior interno nun colexio. Os calamares recheos que nunca máis volvín comer preparados como os facía miña nai.

Marcas que permanecen nos meus sentidos a pesar dos anos e que me retrotraen a unha íntima foto en branco e negro na que me observo con cara de susto, sentado cun libro entre as mans. A bola do mundo sobre a mesa á dereita e na parede colgado o mapa daquela España que xa non é. Sei que son eu, o mesmo de agora, pero non me recoñezo vestido con aquel mandilón do colexio manchado de tinta dos tinteiros das bancas de madeira. Plumiña coa que nos aprendemos a escribir antes da chegada dos primeiros bolígrafos, os “Bic, Bic laranxa escribe fino, Bic cristal escribe normal.”

Son eu, pero non son. Cousas da vida.