Australia nuclear

Cunha frota actual de superficie de certo alcance, hai xa cousa de doce anos que o goberno australiano elaborou un libro branco arredor da futura defensa do país de cara a un horizonte situado no ano 2030. Xa que logo, as fragatas da clase “Hunter”; os destrutores da clase “Hobart” e aínda outra serie de embarcacións menores haberán de asegurar, de acordo co informe citado- unha crecente presenza da Royal Australian Navy nas augas do Pacífico e aínda nesoutras do Índico. Mais con todo, o “proxecto estrela” non radicaba/radica tanto nesa forza citada de “augas azuis” como nesoutra constituída pola frota de submarinos, e foi xa, entón, por volta de 2007 o momento no que o goberno australiano decidiu renovar as seis unidades da clase “Collins” coas que daquela contaba. O novo modelo escollido veu resultar a clase “Attack” –un total de doce unidades–, de deseño francés. Porén, e como todos os lectores destas crónicas coñecen dabondo, o primeiro ministro Scott Morrison vén de anunicar recentemente a fin dese programa e mais a súa substitución polo acordo Aukus –Australia, Reino Unido e, de xeito decisivo, os Estados Unidos– que dotará a armada australiana de SSN; isto é, submarinos de propulsión nuclear (se ben que non armados con armas atómicas, como si acontece, mentres, no caso dos SSBN). En fin; tal parece que para a Francia de Emmanuel Macron, a reviravolta austral conforme toda unha traxedia nacional.

Así pois, unha futura Australia –a armada do país austral– nuclear. Pero por que e para que?

Rematada a Segunda Guerra Mundial, as augas –que non as terras: Corea, Vietnam...– do Pacífico semellaron durante décadas responder de veras ao seu nome. En efecto, co Xapón absolutamente incapaz de poder xerar un novo affaire Pearl Harbor; coa Unión Soviética apenas “respirando” por Vladisvostk, nada serio se lles foi opoñer –polo menos, na superficie– ás todopoderosas Terceira e Sétima Frota dos USA. De tal xeito, desde as costas de Taiwan deica esoutras de California, ben puideron considerar en Washington que, mellor que un océano, o Pacífico devira nunha sorte de novo “Mare Nostrum” ou, máis ben, noutro grande lago americano.

Agora ben; se a Unión Soviética -e mais a súa sucesora, Rusia-, e por razóns xeográficas, dificilmente puideron/poden disputar a supremacía marítima (outra cousa é se o Ártico se chega abrir á navegación), tal non vén ser o caso cando falamos da moi emerxente República Popular de China. En efecto, con dous portaavións en servizo e co proxecto “Tipo 004” en marcha –catro naves desa clase: propulsión nuclear mariña; 100.000 toneladas e 70-100 aeronaves de combate embarcadas,cada unha; e todo iso sen contarmos aínda cos sete SSBN en activo e mais cos novos “Tipo 096” en construción avanzada– a candidatura chinesa non vai, desde logo, de farol. En consecuencia, e desde a perspectiva USA, xa é (moita) hora de reaccionar; como pais aliado que está situado na primeira liña da nova xeoestratexia, a Australia tócalle comprometerse. E en serio, nada de sucedáneos.

E Francia/Europa? Agora qué? Non; malia todos os brexit, non van deixar os americanos a OTAN e retirarse, sen máis, para o outro lado do Canal. Iso si; Europa, na nova xeira, ben pode resultar un teatro “secundario” respecto dese “principal” que se está a erguer no Pacífico. Canto aos franceses, iso tamén, cabe agardar que deberán axustar os seus soños de “grandeur”. Non sei eu, pero ao mellor o presidente Macron si que vai ter que conxurar polas noites o espectro do xeneral De Gaulle.