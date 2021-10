Industria que viene

La transición digital obviamente pasa por integrar en procesos a especialistas en tecnologías de la información y de la comunicación lo que constituye un problema estructural al no haber una oferta con suficiente capacidad, conocimiento y garantías de continuidad. No hemos terminado de alcanzar los objetivos planteados por la industria 4.0 y ya estamos entrando en los planteamientos de un futuro escenario como sería el 5.0, esto exigirá la digitalización de la cadena de suministro, combinada con la gestión de recursos, procesos más flexibles y eficientes, y todo ello estructurados bajo criterios de sostenibilidad.

Es realmente abrumador los conceptos que ya están determinando los modelos de negocio no evolucionados, sino literalmente revolucionados. No es fácil que las herramientas, metodologías y tecnologías digitales desde la computación en la nube, la realidad aumentada, el 5G, el uso masivo de móviles, la robótica, los drones, el gemelo digital, vehículos guiados automatizados, internet de las cosas, todo ello con aplicaciones de alto interés productivo en la industria, estén debidamente disponibles para las industrias no integradas.

La digitalización aumenta la sostenibilidad de la cadena de suministro, donde todo el proceso de fabricación comparta información y que la toma de decisiones se basará en algoritmos, a partir de la gestión de datos. Será normal encontrarnos con procesos colaborativos de máquinas y personas, en la que estas últimas sean realmente los agentes activos de la innovación, por lo que las industrias focalizarán su innovación no solamente internamente, sino cada vez más en ecosistemas colaborativos donde se comparta el conocimiento, la integración tecnológica, la estandarización y un largo etc.

*Economista