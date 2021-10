Bandera de Marín

Por cierto, no sin cierta polémica por el desconocimiento de unos y el afán de notoriedad de otros, que no quisieron aceptar las alegaciones presentadas en este sentido. Posteriormente se publicó en el Boletín de la Provincia, y finalmente aprobada por la Xunta.

Sin embargo, su representación física en una bandera, que por cierto ondea en el balcón del Consistorio, no fue acertada, porque no quedan representadas las dos franjas azules y paralelas, y con ello no se corresponde con lo aprobado. Por otra parte, una bandera debe representar la historia y debe configurarse de una manera armónica y vistosa, y está precisamente es basta e insustancial, y no representa claramente a nuestra historia. Izada se parece a muchas otras, y la bandera debe mostrar claramente su representación. Se constituyo así por dos motivos fundamentales, primero porque Marín en una villa marinera desde su nacimiento y la representación del mar son dos o mas olas, y el color blanco hace referencia a los monjes del Cister, que se instalaron en Marín a principios del siglo XII, y dieron lugar a lo que hoy somos. Por eso es necesario aclarar su confección. Este podría ser el momento, si quieren.