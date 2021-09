As colleitas esquecidas do San Miguel

As transformacións socioeconómicas que experimentou Galicia dende o último cuarto do século pasado provocaron, silandeira e paseniñamente, unha profunda alteración na percepción do tempo no rural. E é que, nun período de cincuenta anos, a sociedade rural galega pasou de vivir no tempo da natureza a vivir no tempo do reloxo.

Nunha sociedade eminentemente rural como foi a galega ata mediados dos anos setenta, o ano tiña unha organización temporal ben definida e cíclica na que os traballos e as festas se ían sucedendo de forma natural en base ao calendario lunar e ao calendario litúrxico. Nese contexto, a alimentación dispoñible, as festividades que se celebraban e o tipo de traballos que se realizaban, servíanlles ás persoas para definir o momento do ano no que se atopaban, xa que constituían os elementos que lle daban sentido social ao tempo. De acordo con aquela organización temporal, o San Miguel viría a pechar a segunda metade do ciclo anual, que se iniciaba no mes de maio. Tratábase dun período de cinco meses que se singularizaba por integrar a “época das festas” e máis a “época das colleitas”. No mes de setembro, o mes de San Miguel, o arcanxo adquiría gran notoriedade no calendario da poboación rural, por coincidir a súa festividade co momento no que se realizaban as últimas colleitas do verán. Con ese traballo feito, pechábase o segundo ciclo do ano e dábase inicio novamente ao primeiro, que abarcaba o tempo comprendido entre principios de outubro e finais de abril. Refráns como “San Miguel: patacas, viño e mel” ou “Se queres mel, mira as abellas por San Miguel”, móstrannos como na cultura popular actual permanece viva a esencia desa cualidade cíclica da natureza e que caracterizaba, tamén, a forma de vida daquela sociedade rural. Pois cando a alimentación, as festas e os traballos eran cíclicos, as persoas sabían, de antemán, o que ían facer e o que ían comer en cada momento do ano.

Hoxe en día, se as xeracións máis novas fixésemos o exercicio de intentar adiviñar o momento do ano no que nos atopamos simplemente reparando no tipo de alimentos que inxerimos, nos traballos que se realizan na nosa contorna ou nas festas que se celebran na nosa parroquia ou aldea, dariámonos conta de que ese tipo de referentes non nos axudarían moito para situarnos na altura do ano na que nos atopamos. En primeiro lugar, porque a porcentaxe de poboación que reside actualmente no rural galego apenas supera o 25 % do total da poboación de Galicia. Pero ademais diso, o vínculo da poboación rural cos labores agrícolas é cada vez máis feble, en parte debido a que a accesibilidade a grandes mercados de alimentarios e a disposición de neveiras e conxeladores creou novos hábitos de consumo de alimentos desligados tanto dos calendarios de recolleita de froitas e verduras, como dos calendarios de reprodución dos animais. Paralelamente, a crecente creación de postos de emprego na industria e nos servizos, xunto coa profesionalización do sector primario, esixiu a sincronización das actividades que realizan as persoas, tendo que cumprir uns horarios de traballo rigorosos que é necesario controlar por medio do reloxo. Estas mudanzas, xunto co abandono dalgunhas celebracións relixiosas de carácter local e a decadencia da práctica relixiosa, poñen en evidencia a pouca utilidade práctica que teñen na actual sociedade rural os elementos que lle daban sentido ao tempo décadas atrás. De feito, se nos quitan os reloxos e máis os calendarios, resultaríanos verdadeiramente difícil saber en que época do ano estamos.

Na sociedade rural galega do século XXI, o ano é visto como un contínuum que comeza a principios de xaneiro e que finaliza o día 31 de decembro. Neses doce meses é o ocio, fundamentalmente, o que determina o momento do ano no que nos atopamos. Os principais referentes temporais xa non son, polo tanto, nin os alimentos que consumimos nin o tipo de traballos que realizamos. Agora, os referentes temporais son os períodos vacacionais, as pontes festivas, o calendario futbolístico, as datas destacadas polo incremento masivo do consumo ou as visitas de familiares e amigos nas fins de semana. Así mesmo, se ben para as persoas católicas practicantes as festas relixiosas seguen tendo unha marcada importancia dentro do calendario anual, agora tamén adoitan ter importancia para as persoas non practicantes ou non crentes, no caso de que impliquen días festivos ou períodos vacacionais, xa que moitas celebracións relixiosas están hoxe reconvertidas en festas de interese turístico.

Aínda que os elementos que dan hoxe sentido ao tempo repítense cada ano, o tempo xa non é cíclico, como antano. Agora podemos ter, por adiantado, unha idea do que imos comer e do que imos facer nunha determinada altura do ano, pero o grao de incerteza é maior, posto que os nosos referentes temporais teñen máis ou menos forza en función da economía de cada quen. Neste marco, o San Miguel continúa tendo importancia a nivel relixioso e festivo para quen profesa a fe cristiá, e tamén conserva certa relevancia simbólica para quen se dedica a labores agrícolas. Pero o feito de poder mercar os alimentos típicos do mes de setembro durante todo o ano e practicamente en calquera lugar, fai que para o resto das persoas que viven no rural e que non encaixan en ningún dos perfís anteriores, o San Miguel sexa simplemente un día máis do calendario anual. Pois, ao non constituír a súa celebración motivo de ponte festiva e ao non coincidir tampouco nin co fin dun período de vacacións, nin co inicio do curso escolar, nin con ningún destacado día de compras compulsivas, a referencia temporal do día de San Miguel pérdese na cotiandade do curso da vida.

(*) Socióloga