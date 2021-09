Pancho del Valle-Inclán Alsina expresó hace algunos días en estas páginas su desencanto y también su pesar por el fracaso registrado en los contactos mantenidos con el Museo de Pontevedra, a fin de que el legado familiar de su ilustre abuelo pasara a engrosar sus ricos fondos artísticos y documentales. Lo hizo con elegancia, sin increpar a nadie ni revelar el secreto del sumario como quien dice; pero se le entendió casi todo lo acaecido con tan desdichado asunto. Desde luego, el precio a pagar no fue el problema.

Sorprendentemente, los principales responsables de la Diputación y el Museo no mostraron el menor deseo de alcanzar un acuerdo. Solo una cuarta parte del interés mostrado no hace mucho tiempo por el cuadro de Castelao, adquirido a la familia Lino por una suma nada despreciable, habría sido suficiente para el entendimiento entre ambas partes. Son amores distintos sin duda, pero no incompatibles, a pesar de que algunos crean lo contrario.

Desde pintura, grabado, escultura y cerámica de autores gallegos y no gallegos, parte de la biblioteca de don Ramón, incluidos algunos libros heredados de su bisabuelo Francisco, centenares de cartas y centenares de fotografías (algunas inéditas); hasta muebles, trajes e incluso condecoraciones atesoradas por su mujer Josefina Blanco y después por su hijo Carlos.

Al parecer, el Museo ni tan siquiera quiso realizar una tasación económica del legado familiar de Valle-Inclán que sirviera de base para abrir una negociación que condujera al acuerdo.

Por testimonio oral recibido de su madre, el buen escritor y periodista Emilio Álvarez Negreira contó qué durante su juventud pontevedresa, algunos malévolos amigos de Valle-Inclán mandaron un peluquero a su casa con el encargo de rasurar su larga barba. El ínclito Ramón despidió sin ningún aspaviento a los dos primeros barberos y aguantó la broma; pero al tercero lo echó escaleras abajo. A saber que habría dicho y hecho ahora, tras conocer ese olímpico desprecio del Museo y la Diputación hacia su legado familiar.

El Meollo de la cuestión está en señalar al responsable o responsables del Museo Provincial que tomaron la decisión de desestimar tan atractiva proposición, conocer los motivos y, sobre todo, saber si tan incomprensible actitud tiene algo que ver con el negacionismo estúpido de la galleguidad de Valle-Inclán, cuya universalidad está por encima de eso y más.