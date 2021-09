Tal como comentaba en artículos anteriores, dentro del conjunto de los productos de origen animal con los que nos alimentamos, la pesca nos proporciona los alimentos más saludables y más respetuosos con el medio ambiente. Los productos de la pesca y de la acuicultura son muy saludables y respetuosos medio ambientalmente.

Sin embargo, el sector pesquero se está enfrentando a un doble problema, por un lado, el descenso de consumo de productos de la pesca en España y, por otro, la dura competencia con productos pesqueros que nos llegan desde otros pa íses tanto de dentro como de fuera de la Unión Europea.

El aumento del consumo de pescado es algo que debemos conseguir internamente en España. En ello nos va, en parte, nuestra salud.

Con respecto a la competencia internacional, tanto en el sector de pesca europeo, en su conjunto, como el español y gallego, existe una gran preocupación ante actitudes, o incluso legislaciones, de ciertos países de fuera de la Unión Europea a las que no consideran equiparables con la legislación europea. Y consideran que esto provoca, o puede provocar, desequilibrios, e incluso competencia desleal, con los productos pesqueros europeos.

Por ello, la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (ARVI), ha organizado esta semana su octava Conferencia Internacional sobre el futuro de la pesca dedicándola a analizar este problema. El título de esta octava conferencia fue La pesca europea ante el Level Playing Field. Level playing field lo podemos traducir como “las mismas reglas para todos”, o también como “la igualdad de condiciones” o el “juego limpio”.

Durante la conferencia, que en mi opinión fue excelente, quedó claro que el sector pesquero español solicita que se aplique de verdad el level playing field, es decir, quiere competir en igualdad de condiciones con los otros sectores pesqueros del mundo. Demanda que existan en el mundo de la pesca unas reglas claras, justas e iguales para todos, en todos los países.

El mismo Parlamento Europeo consideró que el mercado de los productos pesqueros es discriminatorio en el sentido de que perjudica a los productos europeos en comparación con los operadores de ciertos países terceros que exportan sus productos a la Unión Europea y que no cumplen las mismas normas que se exigen a los países miembro de la Unión.

El Parlamento Europeo también consideró que cumplir las normas en el ámbito pesquero (o en cualquier otro) tiene un coste económico y si alguna de las partes no las cumple, no asume ese coste y, en consecuencia, no actúa en el marco de una competencia leal con el que sí las cumple. Es decir, una parte de los actores económicos no están actuando en igualdad de condiciones.

¿Qué normas debe contemplar el level playing field, la igualdad de condiciones, y quién tiene que definirlas? La igualdad de condiciones debe producirse a lo largo de todo el proceso de la pesca, desde la captura hasta la venta al consumidor, y estas condiciones deben ser definidas en los tratados internacionales. Es necesario que todos los países ratifiquen, y apliquen de verdad, los tratados internacionales.

La igualdad de condiciones debe contemplarse en los tres aspectos básicos de pesca sostenible: los aspectos medioambientales, los económicos y los sociales.

La protección de los recursos y el medio ambiente es imprescindible. Quizá sea la base junto a la seguridad alimentaria. También los aspectos económicos son fundamentales: los aranceles, el control de subvenciones, la renovación y rehabilitación de la flota, las normas de comercialización y etiquetado de los productos pesqueros, la equidad comercial, etc., son algunos de los aspectos en los que hay que tener la seguridad de que se llevan a cabo en igualdad de condiciones.

Pero los aspectos sociales son aún, a mi entender, más importantes. La seguridad y habitabilidad en los barcos y las condiciones laborales a bordo, son aspectos que hay que mejorar y garantizar a toda costa. En la Unión Europea y en otros muchos países hay una gran preocupación en este aspecto y se están haciendo grandes avances en su mejora. Pero hay muchos países en los que estos aspectos no son prioritarios. Y no digamos ya en muchos de los barcos de las flotas que hacen la llamada pesca “ilegal, no informada no regulada”.

La Unión Europea tiene una muy buena política pesquera, aún con sus defectos y sus necesidades de mejora. Otros países también. Pero, desafortunadamente, algunos países no la tienen tan buena. Y eso crea todo tipo de problemas a las flotas comunitarias, entre ellas a la española y la gallega.

La sobreexplotación de los recursos, la pérdida de biodiversidad, los problemas de renovación y rehabilitación de la flota, los problemas comerciales, las subvenciones inadecuadas, etc., son serios problemas que hay que resolver internacionalmente.

Pero cuando se habla de problemas sociales ya tratamos aspectos que hay que resolver inmediatamente. Desde los problemas más cercanos, los de seguridad y habitabilidad en los barcos de la Unión Europea, que incluso están provocando falta de tripulaciones para la flota comunitaria, hasta los realmente más serios, los problemas de explotación humana que al parecer se están produciendo en ciertas flotas de fuera de la Unión Europea.

La Unión Europea tiene que conseguir un mundo pesquero con las mismas reglas para todos, tanto por iniciativa propia, como a través de los tratados e instrumentos internacionales. Tenemos que conservar nuestra pesca, tenemos que proteger nuestro sector pesquero asegurándonos de que todos los países cumplan unas normas mínimas que nos aseguren la sostenibilidad medioambiental, la económica, pero, sobre todo la social.

*Instituto de Estudios Vigueses