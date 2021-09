La Atención Primaria, un compromiso sin fisuras

Es el momento. La Atención Primaria ha vivido momentos de alta exposición sanitaria en la última etapa que ha tenido la pandemia sanitaria por el COVID-19. Es verdad que tenía reciente la novedosa formación que todos los que nos dedicamos a sanidad habíamos adquirido de forma precipitada, sin descansos, ni permisos por parte del virus más conocido de los últimos cien años. Aún así ninguno estamos lo suficientemente preparados para luchar de forma ininterrumpida frente a las diferentes caras de este virus.

En un escenario en el que necesitamos y queremos un cambio para el eje vertebrador de nuestro servicio gallego de salud. Iniciamos algunos justo antes de la pandemia con el Plan Gallego de Atención Primaria, con la publicación de un documento demostrando el papel vertebrador de Atención Primaria en Galicia, con la constitución del Consello Técnico de Atención Primaria...Y se ha trabajado y mucho en poner a rodar en un sentido modernista la transformación del antiguo modelo, convirtiéndolo en otro mucho más atractivo para profesionales y pacientes y, sobre todo,más sostenible en el tiempo.

El trabajo busca no perpetuar el modelo actual, Atención Primaria buscará su sitio como referente en salud para la población. Nuevas fórmulas que están cambiando y cambiarán la sistemática de trabajo habitual, la organización del trabajo, la gestión de los equipos, la relación con los pacientes e instituciones locales.

Organización y orden vendrán de la mano de nuevas mentalidades. Un nuevo sistema. Aparecen con fuerza nuevos términos, ya en la mente de los verdaderos defensores y conocedores de Atención Primaria, como los planes de salud local, actualmente en marcha en todas las áreas sanitarias en 13 centros de salud que demostrarán que es una buena herramienta para liderar a la comunidad sanitaria. Mejorar la relación con la población, controlar la salud de la comunidad, intervenir en salud pública y establecer unas vías de continuidad asistencial con los profesionales sanitarios del hospital, son parte de sus muchos objetivos. La médica y el médico de familia deben de participar en la toma de decisiones dentro de los comités hospitalarios, al igual que el resto de los y las profesionales de Primaria deben de tener toda la información sobre sus pacientes. Liderazgo sanitario de primer nivel.

Hablamos de sistemas de clasificación de la demanda, como la fórmula perfecta para que todas las categorías profesionales que desarrollan su labor profesional en los centros de salud sumen y aprovechen al máximo sus competencias profesionales. El papel de la enfermería como consultora finalista está en boca de todos y todas desde hace tiempo, y Galicia ha hecho una apuesta pionera en la convocatoria de OPEs específicas para enfermeros especialistas en familiar y comunitaria. Otras categorías de gestión y sevicios tendrán mucho que decir en este nuevo sistema de asignación de consultor finalista. Toda la gran familia de profesionales de Atención Primaria empujando en un único sentido. A esto hay que sumar el motivo principal de esta clasificación, “el acceso ordenado y dirigido de los pacientes al profesional adecuado”.

Y seguimos organizando con agendas de calidad para médicos, enfermeros…Hemos invertido en infraestructuras más de 120 millones de euros en los últimos 12 años, hemos incorporado más de 330 profesionales en los últimos 3 años. Sabemos que no es suficiente, seguimos pidiendo más. Necesitamos que se anule la tasa de reposición, necesitamos convocatorias de MIR específicos de Medicina Familiar y Comunitaria. No queremos médicos que se forman en la especialidad no deseada, tiene que aparecer de una vez por todas la especialidad de medicina de Urgencias y emergencias.

Nuestro compromiso es con el paciente. Atención Primaria lo tiene claro. Ahora es el momento de seguir.

*Gerente del Sergas