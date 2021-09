Desesperanza en Primaria

En nuestra profesión, no es correcto hacer un diagnóstico sin evaluar antes los antecedentes. En 1982, el Gobierno de España inicia la reforma sanitaria, en la que se decide que el abordaje de la atención será integral y estructurado en una unidad básica de salud en primera línea –conformada por personal de Medicina y Enfermería y otros profesionales, trabajando en equipo– y, en una segunda, la hospitalaria, en conexión permanente con la primera.

En la segunda mitad de los ochenta y principios de los noventa, se iniciaron los servicios jerarquizados, surgieron los especialistas de área y se potenció la apertura del hospital a la Primaria. Comenzó la visión del paciente como un conjunto de necesidades de salud compartidas entre ambos niveles y una visión longitudinal de la enfermedad y se inició el cultivo de la prevención y la educación para la salud, con la convicción de que para los pacientes lo mejor es no enfermar y que para el sistema sanitario es más eficiente prevenir que curar.

En Primaria trabajaban hasta esos tiempos los médicos generales y pediatras de cupo, con consultas presenciales de 2,5 horas y agendas con más de 100 pacientes, que prácticamente solo permitían hacer partes de baja, recetas y volantes para el Hospital.

En los noventa se crearon los servicios y unidades de Primaria, se incorporaron centenares de nuevos médicos y se estimuló a los que ya estaban para que se reciclaran y se incorporasen al nuevo Sistema de Atención Primaria de Galicia. Se crearon los PAC, se inició el 061 y se dotan a los servicios de unidades de apoyo tales como Fisioterapia, Radiología, Salud Mental, Odontología, Trabajo Social y Matronas. Se potenciaron las Unidades Docentes y se aumentó la formación de residentes.

La crisis de 2008 conllevó un enorme retroceso en Primaria, desde el punto de vista del gasto sanitario e inversión. Desencadenó movimientos reivindicativos, siendo ejemplo nacional el iniciado en el Área de Vigo, hace ya cuatro años. También se produjo retroceso en la inversión en hospitales, pero en mucho menor grado, porque la relevancia político-social es más grande en esta Atención y tiene mejor expresividad en los medios.

Todos entendemos que los médicos de un servicio del hospital deban repartir su jornada entre la atención a ingresados, consultas, técnicas complementarias y cirugía, si las hubiere. También entendemos que deben discutir sus casos y aunar criterios con compañeros e impartir formación a los residentes y alumnos, así como que deben actualizarse en su horario laboral. Así avanza la Medicina. Para ello, debe dotársele de los recursos humanos que precisen.

Lo mismo solicitamos desde la Atención Primaria de Salud en Galicia: que se nos permita realizar las funciones que la ley nos exige y la sociedad nos demanda. A saber: atención a las enfermedades agudas y crónicas de los pacientes, tanto en el centro de salud como en el domicilio; realizar prevención de la enfermedad y promoción de la salud tanto con actividades grupales como con acciones sobre la comunidad; impartir docencia MIR y de alumnos de Medicina; y realizar actividades de formación continuada e investigación.

Para ello necesitamos, al igual que los hospitales, el ser dotados de los recursos humanos que nos permitan realizar todas estas tareas, adaptándolas a lo largo del año a las circunstancias que se presenten, a fin de poder solventar las ausencias de compañeros, ajustando y distribuyendo las tareas, dando siempre prioridad a las asistenciales, pero sin olvidar las otras cuando las circunstancias del servicio las favorezcan.

Nuestros dirigentes actuales nos dicen que el resto de comunidades autónomas están igual o peor. Para nosotros no es respuesta suficiente. Cuando en mi casa hay goteras no me consuela que las haya en las de los demás. Procuraré arreglar las mías. Esto no es más que procurar dar el servicio sanitario que por derecho les corresponde a los ciudadanos de Galicia.

En concreto propongo que se establezca por la Xunta y el Sergas un plan de reactivación de la Primaria pos-COVID, con contratación de personal en las diferentes categorías por un periodo de tres años, al igual que han hecho en otras comunidades autónomas –donde han iniciado medidas para revertir la situación actual de Primaria–, consolidando anualmente un número tal de plazas que permitan que, al final del periodo, se haya alcanzado una consolidación total de las mismas.

La necesidad de reactivación de la Atención Primaria ha sido refrendada en el Parlamento español, en el Parlamento gallego, por el Consello Económico Social, por el Defensor del Pueblo y otras múltiples instituciones públicas.

Con este plan, desarrollado de esta forma, estamos convencidos de que retendríamos en Primaria a los MIR de Familia y de Pediatría que acabaran su formación en los venideros años y recuperaríamos a muchos de los que se han ido al ámbito hospitalario, fuera de nuestra comunidad e, incluso, de España.

Es muy probable que mis palabras y consideraciones caigan en saco roto, pero intentaré/intentaremos revertir la sensación actual de desamparo y desesperanza que nos invade en el momento actual.

*Médico de familia y tutor MIR de Familia