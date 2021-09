El saludito

Se está poniendo complicadito saludar. Ya hay quien se lanza a dar dos besos como si aquí no hubiera pasado nada. Muac, muac. Lo peor es la duda, no sabes si dar la mano, dar una palmada, llevarte el puño al corazón o verbalizar un ‘hola’. Claro que el ‘hola’ ha de ser cálido, cariñoso, dicharachero, no vaya a ser que el destinatario o destinataria del ‘hola’ piense que somos unos antipáticos. Se puede añadir un ‘qué tal’. ‘Hola, qué tal’, aunque el riesgo es que te lo explique. Que te explique que tal le va. El virus se está yendo o eso queremos creer. Nos relajamos y se va notando en el saludeo. Vuelve el contacto y reviven los abrazafarolas. Estaban muy solas las farolas. Cómo habrán resistido la pandemia los que siempre daban palmaditas en la espalda.