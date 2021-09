A geografia lingüística e as normas da língua da Galiza

Os resultados parciais sobre as áreas lingüísticas do galego-português já se podiam ver em trabalhos de Lindley Cintra (1983). Distingue dentro dos dialetos galegos, o ”galego ocidental e o “galego oriental” e também os dialetos portugueses setentrionais (dialetos transmontanos e alto minhotos e os dialetos baixo minhotos). No mapa vemos o ocidente da Crunha, costa e sul de Ponte-vedra com umha prolongaçom que chega ao Sudeste ourensao e o oriente no leste das províncias de Lugo e Ourense, e as falas galegas do norte de Portugal, Astúrias, Leom e Samora.

Porém, junto com esta realidade dialetal nasce na Galiza um discurso dirigido nom a estabelecer estudos comparativos entre as variedades de umha mesma língua (“variedades diatópicas”), mas a escolher as unidades lexicais ou as características fonéticas e morfosintáticas, que poderiam marcar diferenças de umha mesma língua histórica, ilustre entre as românicas, falada a umha e outra beira do rio Minho.

Deste axioma arranca umha corrente “isolacionista”, promovida e subsidiada com fundos públicos (um “holding”), cujas ideias para a formalizaçom gráfica e construçom do galego “padrom” aparecerám recolhidas nas “Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego” (1982). Este livro acarreta umha errada interpretaçom dos métodos e postulados da geografia lingüística e o início de um projeto malévolo para esfarelar o galego-português na Galiza.

Face a esta corrente, renasce a corrente “reintegracionista” para cumprir o velho ideal de escritores, gramáticos, Irmandades da Fala, Grupo NÓS, continuadora dos postulados do Professor Carvalho Calero. A pesar da marginalizaçom que o reinegracionismo tivo e está a padecer, tem esboçado diferentes experiências modestas, que som as únicas que podem oferecer umha oportunidade ao galego-português como língua de socializaçom na Galiza ligada a todo o mundo: “um futuro para o nosso pasado”.

