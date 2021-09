Esas pretendidas dos Españas, cada vez más enfrentadas y cada vez más incapaces de entenderse

Al enemigo, ni agua, hasta el punto de que leo en ‘ABC’ que el PSOE pretende, por castigar la falta de patriotismo popular, vengarse a su vez, oponiéndose a que un español del PP sea presidente de la Eurocámara. Ellos sabrán por qué, que si eso se confirma, yo digo que es irresponsable y malvado proyectar las rencillas internas en Europa y replicar esa cara de perro que se les está quedando y que nos están contagiando.

Luego están los del mismo bando, que escrachean a la ministra que no les ha salido lo suficientemente roja y no tiene derecho a llamarse comunista porque no hace lo que ellos quieren, como los cuperos imponen a palos en Cataluña el odio a España. Por el otro lado, los defensores de todas las esencias patrias, que han pasado de llamar maricomplejines a Casado a tildarlo de vil y que, a este paso, entendiendo que nunca se es suficientemente de derechas, acabarán por impedir la victoria de la misma a fuerza de alimentar las ambiciones personales de los líderes o lideresas, tan brillantitos ellos.

Dice Paul Auster, a raíz de la publicación de su último libro, ‘La llama inmortal de Stephen Crane’, que Estados Unidos aún sigue luchando en la guerra civil. Va a resultar que España también.

* Profesora