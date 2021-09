Tal y como el refranero viejo advierte, y aunque pueda incorporarse algún matiz, lo medible no es opinable. Y por eso han de considerarse como un agravio para las flotas pesqueras española y gallega las cifras que destina la Comisión Europea a las ayudas de compensación por los efectos del Brexit en el sector. Y es que el hecho de asignarles 3,6 millones de euros sobre un total de 600, el 0,6 de los Fondos equivale a suponer que la salida británica de la UE apenas supuso daños para el sector. Y eso no es lo que han dicho los armadores y/o los tripulantes.

La decisión, procede insistir, contrasta con lo recibido por Francia y Dinamarca, que entre ambas suman casi 250 millones y confirma no ya la nula influencia del Gobierno español entre sus colegas europeos no ya en lo que a los fondos se refiere, sino a la hora de proteger el cumplimiento de las normas en materia de reparto de cuotas. Los gallegos afectados han protestado en las últimas semanas por la actitud de Noruega, por ejemplo, en lo que se refiere a las capturas de algunas especies, la última el bacalao. Y también por la falta de respuesta a esas reclamaciones.

La situación, que se ha deteriorado de forma gradual precisamente desde que a comienzos de año de hizo efectivo el Brexit, no fue prevista, al menos no de un modo eficaz, por el Ministerio de Agricultura y Pesca, objetivo final no solo de las quejas del sector sino también de las de la Xunta. Hace apenas unas horas, el presidente Feijóo se refería a la crisis de la industria gallega –en la cual se incluye a la transformadora de la pesca– como “resultado de decisiones equivocadas”, en alusión al Gobierno central. Lo peor es que esa denuncia apenas tiene efecto.

A partir de una situación como la actual es ya urgente que el Gobierno gallego reclame del central, al menos, la adecuación de las respuestas a la gravedad de los hechos que padece un sector que es clave para la economía del noroeste peninsular. Y que se suma, al menos en la atención real del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, a un conjunto de desatinos que solo se explican por la ubicación de los asuntos gallegos en los últimos lugares de la lista de prioridades de Moncloa. Y no solo lo denuncia el señor Núñez Feijóo: también la lideresa del BNG y la oposición, Ana Pontón.

Es cierto que, como se ha repetido con frecuencia, los gobiernos españoles no se han caracterizado precisamente por prestar a la defensa de la pesca gallega la atención que merece y que necesita el sector. Pero también lo es que el actual suma a ese desinterés inexplicable otras actitudes que, junto a esta, hacen peor aún el agravio. Que, por cierto, no se centra exclusivamente en cuanto a los buques españoles se refiere: ha habido trato diferente y peor para los astilleros públicos españoles y gallegos a la hora de considerar las ayudas a la construcción naval, con graves perjuicios para Ferrol y comarca, y ya no se diga a la hora de determinados proyectos infraestructurales. Y para que nadie se confunda, esto no supone que la UE tenga manía a Galicia: solo que quien debiera no ejerce su defensa como sería menester.