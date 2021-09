No que hoxe é cruce de doutor Fleming con Reza, na miña nativa cidade de Ourense e nun espazo sen urbanizar medraba herba brava. Os nenos chamábanlle, a aquilo, O Campiño. Nese preciso lugar, antes de mediar o século XX, eu vin dous mozos cun caldeiro cheo de ras vivas, que, presumibelmente, viñan de pillar nas beiras da Barbaña. Sentados no chan, eles ían agarrando as ras (podería escribir “rans” pero a memoria sentimental parece forzarme ao localismo ourensao) unha a unha. Pareceume que lles metían os dedos aos bichos no ventre e que as esgazaban arrincándolle as patas de trás. Tiraban co corpo delas nunha morea informe e ían depositando as zancas sobre un pano branco extendido na grama. Pareceume que a boca das ras, así martirizadas, abría e pechaba sen dar morrido. Nisto, apareceu o Suso polo camiño de Porto Carreiro. Asistiu un intre ao espectáculo e, coma fora de si, berroulles aos mozos: “Xudíos, criminales!”. Con estas verbas e con aquela súa voz aguda, de cornetín de ordes, o Suso increpaba os dous mozos. “Raneros” –explicoume o Suso.