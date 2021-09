Los negacionistas del Camino de Santiago

Iniciada por los Pazos la campaña, en Madrid, el que era director general de Bellas Artes, Javier Tusell, les negó su apoyo afirmando que el Camino francés “no tenía futuro”. En esos años aparecieron los primeros “negacionistas” del Camino, los que rechazan su existencia y su valor. Recuerdo un debate sobre el Camino de Santiago en un programa de televisión, en el que un intelectual muy televisivo negó la existencia del Camino y de los peregrinos, afirmando que simplemente eran turistas. En 1984 los Amigos de los Pazos consiguen que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa apruebe por unanimidad la Recomendación 987, que fue la base para que el Comité de Ministros declarase al Camino francés primer itinerario cultural europeo, a pesar de esos “negacionistas”.

Ese mismo año, 1984, Amigos de los Pazos inicia su campaña de recuperación del Camino portugués y organiza el I Encuentro Internacional sobre los Caminos portugueses y una peregrinación colectiva a pie desde Portugal por ese Camino que hacía más de 70 años no se realizaba. En ese momento recuerdo bien que aparecieron, de nuevo, los “negacionistas” de este Camino, afirmando que el Camino de Santiago solo era el Camino francés, que era el único que se había mantenido vivo durante toda la historia, añadiendo que eran solo intereses políticos los que motivaban su recuperación, ya que se quería que el sur de Galicia tuviera la misma consideración que las provincias del norte por los que transcurría el Camino francés.

En el II Encuentro Internacional sobre los Caminos portugueses varios ponentes acreditaron que se debería de hablar en plural ya que eran varios los Caminos portugueses, entre ellos el de la Costa. Sobre estos Caminos existen trabajos de Hipólito de Saa, Humberto Vaquero Moreno, Ernesto Iglesias Almeida... Según consta en el Archivo Diocesano de Tui, el 15 de abril de 1724 fue atendido en el hospital de Vigo el peregrino Andrés Budin, portugués; el 21 de abril, Roque Basques de Coimbra; el 7 de enero de 1725 Miguel de Lon, con su mujer y los niños, de San Juan de Luz; el 15 de febrero Juan Royo, de Flandes, y podría seguir con los nombres de otros peregrinos atendidos en Vigo en 1725, 1726, 1727, 1728,… pero también como con el Camino francés y el Camino portugués interior aparecen los “negacionistas” de este Camino, con los que ahora, como antes, es difícil debatir porque frente a argumentos razonados solo niegan.

En la peregrinación de 1984 participé con otros españoles, portugueses y franceses. En el Camino no teníamos nada de nada, ni señalización, ni albergues, ni información municipal, ni asociaciones de apoyo… ni tan siquiera existía el Xacobeo. Hoy, en cambio, son decenas de miles los peregrinos que encuentran unas magníficas infraestructuras, albergues, información, apps, actividades culturales, monumentos restaurados… la mejora en el Camino ha sido espectacular y ha favorecido a Galicia. Pero lo que no ha cambiado en estos años son aquellos que quieren romperlo, los que impiden señalizarlo, los que lo atacan y los que niegan su existencia, es decir, los negacionistas, algo que no es nada nuevo, pero por lo que se ha visto, sus energías han sido siempre en vano, han fracasado, y que no dude nadie que seguirán haciéndolo.

*Peregrino desde el año 1984