Telefonía con hilos

En cualquier caso no fue prácticamente hasta los setenta cuando se comenzó a popularizar la instalación de una línea telefónica en los hogares. Hasta ese momento en las casas no había teléfono, sólo oficinas y familias pudientes disponían de este artilugio, además de algunos bares y cafeterías que tenían las llamadas como un servicio público. Eran unos aparatos voluminosos que, colgados en una pared del local, funcionaban introduciendo unas fichas doradas a modo de moneda sin esfinge que tenían incrustadas dos canaletas paralelas a lo largo de su diámetro. Eran un poco más pequeñas que las monedas de 0,50€ de hoy, planas y con el logo de la compañía. Las suministraba la propia Telefónica y se vendían como si fueran papel moneda en los establecimientos que disponían de este tipo de terminales. La cosa funcionaba así: se compraba el número de fichas que se pensaban consumir, se introducían en el aparato y quedaban a la vista una tras otra en un visor de cristal que tenía acoplado el teléfono en su parte frontal. Tal como iba avanzando el tiempo las fichas iban desapareciendo y, por si la conexión se demoraba, cuando entraba la última en el cajetín era necesario estar atento para introducir otra rápidamente. Lo más caro era el establecimiento de las llamadas, así que colgar y reanudar era un desastre para el bolsillo. Más tarde las fichas y las mirillas desaparecieron y a día de hoy, aunque existen como vestigios arqueológicos de un pasado intercomunicacional en sus últimos estertores algunos ejemplares, hay que buscar casi con lupa tanto las cabinas telefónicas como los buzones de correo. Un modelo arcaico liquidado por el smartphone, el whatsapp, los SMS o el e-mail.

Como no era barato llamar, la gente se buscaba la vida para controlar su tiempo al teléfono y siempre que se podía se intentaba eludir ese gasto. Recuerdo que viviendo en Málaga, en la zona de Torremolinos y en plena carretera de Cádiz, había una cabina telefónica averiada que funcionaba sin tener que meter ni fichas ni monedas. El tema corrió como la pólvora y aquella cabina apostada al sol de agosto, con el terral dando de pleno, tenía siempre overbooking. Personas de todas las nacionalidades hacían cola ante el receptáculo de aluminio acristalado esperando para hablar por la cara. Si el calor en el exterior era insoportable, una vez dentro del receptáculo se sudaba tinta. Pero qué gusto daba poder hablar sin cortapisas y sin tener que controlar angustiado la caída de las monedas. Había un código no escrito entre los usuarios agraciados con esta beneficencia comunicativa caída del cielo, de que cada persona no debía estar más de un cuarto de hora o veinte minutos hablando para que se moviera la cola. En cualquier caso, permanecer más de ese tiempo en la cabina no era muy aconsejable pues, con el calor que hacía en su interior, podía ser motivo suficiente para sufrir una convulsión térmica. Según el día, a lo mejor había que esperar dos o tres turnos, es decir, casi una hora al sol de justicia para lograr entrar en el locutorio, pero tanto económica como emocionalmente al poder hablar con los tuyos un tiempo menos limitado y sobre todo sin aquella angustia que producía ver desaparecer las fichas y escuchar como caían en el cajetin, bien valía la pena esa espera a la cola en una acera inhóspita y bajo el astro rey demostrando su poderío en medio del verano andaluz.

La comunicación en los teléfonos antiguos se hacía a través de la marcación por pulsos. Para ello el usuario se ayudaba de una especie de rueda que, con un agujero sobre cada dígito, del 0 al 9, llevaba acoplada cada terminal. Esos números aparecían serigrafiados sobre la base de modo que una vez que se giraba la rueda permitía llevar cada agujero hasta un tope. La operativa consistía en meter el dedo índice en la cavidad coincidente con cada uno de los números del teléfono con el que se quería establecer una conexión. Se hacía rotar la rueda, se soltaba en el tope y, en su camino de regreso, registraba los pulsos necesarios para poder formalizar la comunicación. El final del giro de esa rueda de marcación consistía en una pieza de metal semicircular fija adosada a la base del teléfono. Al tocar en ella detenía el dedo de modo que el giro de la rueda no pudiera continuar más allá de este lugar y así, que cada número tuviera los pulsos específicos para que, una vez marcada la cadena de dígitos de la persona con quien se deseaba establecer la conexión, el código fuera el correcto y los dos terminales se enlazaran exitosamente. Cuento esto porque en muchas casas y lugares concurridos, cuando los propietarios querían tener un control exhaustivo del uso del aparato, al agujero de la marcación y a esa pieza metálica que hacía de tope, la sabiduría popular le buscó una nueva utilidad. La operación consistía en enganchar un candado entre un agujero de la parte móvil y esa chapa fija, de modo que la rosca de marcación quedaba sujeta, no podía girar y por lo tanto no permitía efectuar ninguna llamada. Sí se podían recibir, por lo que no se pagaba, pero no llamar que era la operación con coste añadido. En definitiva, por obra y gracia de esa maraña sólo el propietario del candado, el que tenía la llave, se convertía en el dueño y controlador de las llamadas de ese terminal. Esto era muy empleado en pensiones, pequeñas fondas y lugares por los que circulaba mucha gente, pues un teléfono a mano era una verdadera tentación. Pero esta metodología también se utilizaba en los hogares, sobre todo cuando había adolescentes y el tema de las llamadas aleatorias se hacía incontrolable. Para evitar una desfeita económica, muchos padres dejaban el teléfono con el candadito puesto para que los hijos pudieran recibir las llamadas y unas moneditas o fichas en una bandeja para que, ante cualquier urgencia no quedaran aislados y pudieran llamar desde el bar de abajo o desde un teléfono público próximo. Y es que dejar abierto el teléfono podía arruinar la economía del mes de esa familia, sobre todo si los hijos tenía amigos fuera de la ciudad.