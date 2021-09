Dieta “pesco-mediterránea” y dieta atlántica

En un momento de las presentaciones, Guillermo Aldama López, cardiólogo intervencionista del Centro Hospitalario Universitario de A Coruña, con una capacidad didáctica asombrosa, mencionó un estudio publicado en 2020 en el Journal of the American College of Cardiology (Revista del Colegio Americano de Cardiología) sobre lo que ellos llaman la dieta “pesco – mediterránea”.

Indicó que en ese estudio se muestra como una dieta “pesco-mediterránea” reduce muy significativamente la mortalidad, un 20 %, con respecto a las personas que se alimentan con una dieta normal en la que se come de todo. Es una reducción de la mortalidad mucho mayor que la que se conseguiría con cualquier otro tipo de dieta, la vegana y cualquier tipo de dieta vegetariana incluidas.

Si nos fijamos solamente en las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, una dieta “pesco-mediterránea” reduce la mortalidad en más de un 30 %. A mí me pareció asombroso. Sin embargo, los datos son claros.

El Dr. Guillermo Aldama López también mencionó trabajos propios que confirman esos resultados en España y Galicia y comentó que también era muy importante la manera de preparar el pescado. Recomienda claramente las preparaciones al horno, la plancha, cocido, caldeiradas, etc. Sin embargo, no recomienda el pescado frito.

¿Qué es la dieta “pesco-mediterránea”? Pues, lo que ustedes imaginan. Una dieta mediterránea en la que se sustituye una parte de las carnes por pescado.

La dieta mediterránea típica es aquella que se basa en el consumo regular de alimentos vegetales (frutas, verduras, legumbres, cereales, especialmente los integrales, semillas, frutos secos, aceitunas…), pescados y mariscos (tanto en fresco como congelados o en conserva), aves y carnes blancas (pollo, pavo, conejo, cerdo, ternera, etc.), aceite de oliva como grasa principal, cantidades moderadas de productos lácteos (particularmente leche, queso y yogur), huevos de manera moderada, pero poca carne roja y procesada. Como bebida, fundamentalmente agua abundante, pero también un consumo moderado de vino en las comidas.

La dieta “pesco-mediterránea” es en realidad una dieta mediterránea adaptada a los hábitos americanos en la que se sustituyen las carnes rojas y procesadas por pescado al menos dos veces por semana. Esta sustitución tiene un beneficio doble, se consume más pescado y se consume menos carne roja y procesada.

En Galicia, ya hacemos una especie de dieta “pesco-mediterránea”, es la dieta mediterránea adaptada a nuestros alimentos de proximidad y a nuestras costumbres, en la que los pescados y mariscos (tanto en fresco como congelados o en conserva) son parte esencial de la dieta. Nosotros la llamamos “dieta atlántica”. Funciona tan bien que en Galicia tenemos una de las esperanza de vida más altas de España y España tiene una de las tasas de esperanza de vida más altas del mundo. Ya sé que no se debe solo a la alimentación, pero la alimentación influye muchísimo.

Pero, ¿todos en Galicia hacemos dieta atlántica? Es evidente que no. Especialmente los niños y jóvenes se distancian cada vez más de la dieta atlántica. Cada vez comen más alimentos procesados y cada vez menos pescado. Por ello existe una seria preocupación entre las autoridades y los nutricionistas.

Es un problema muy serio. Tanto que entre todos tenemos la misión de conseguir que nuestros niños y jóvenes se reincorporen a la dieta atlántica. Poco a poco, al menos en las comidas que hacen en casa, hay que conseguir que les resulte atractivo comer pescado. Al menos dos veces por semana. Tendrá efectos clarísimos en su salud y en su esperanza de vida.

*Instituto de Estudios vigueses