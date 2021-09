A poco que se reflexione sobre la curiosa costumbre que los gobiernos gallegos, aunque sean del mismo color, han adoptado y que consiste en reformar, retocar o reelaborar cada relativamente poco la Ordenación del Territorio, hay una casi inevitable conclusión. Y es que o todas las anteriores –y esta Xunta, que suma la cuarta legislatura– apenas tienen claro de qué va y ensayan una y otra vez, o el desorden se ha convertido en algo tan habitual que hay que corregirlo cada poco. Cualquiera de esas posibilidades deja dudas, por ejemplo, de cuál será el futuro trayecto definitivo de la ruta para el Corredor Atlántico de Mercancías Ferroviarias, por citar una.

Lo peor de esas dudas es que agudizarán polémicas a sumar a las que ya hay. Y aunque es cierto que una ley como esa incluye muchos aspectos y todos ellos complicados –e incluso retoques cada cierto tiempo– no lo es menos que quienes deberían resolverlos con una cierta estabilidad cara al futuro –o sea, en lenguaje coloquial “para que dure”– no saben, o no pueden, o no se atreven. Por más que molesten las conclusiones, a pesar de que se podrían argumentar algunas más, incluso peores. Y todo ello sin que, cuando se aprueban, como la más reciente, nadie explique la frecuencia con que se debaten.

Ítem más: se dice cuanto antecede por la necesidad de que la LOT debe encajar con otras normas de considerable importancia, cuya inestabilidad resultante de la costumbre citada en el prefacio, produce efectos muy poco deseables. Todas ellas podrían definirse como causantes de inseguridad jurídica que más que probablemente desanima a posibles inversores, ya no demasiado convencidos de traer a Galicia sus proyectos porque hacerlo supone una especie de aventura en una selva normativa como la que existe ahora mismo aquí, en el Noroeste.

Y como para muestra basta un botón, puede exponerse el último: la Ley de Costas –estatal– que el Parlamento gallego considera lesiva para los intereses del país, en la medida en que la llamada transición ecológica pondrá en riesgo la continuidad no ya de viviendas situadas en la franja litoral afectada, sino instalaciones industriales o comerciales que proporcionan un empleo no garantizado en caso de traslado obligatorio. Y un número nada desdeñable de casos, siguiendo otra costumbre muy propia del desorden –que muchos llamarían desmadre– imperante por aquí, contaban con licencia municipal cuando se levantaron. Y todo ello mientras ahí al lado, todo son facilidades para posibles inversores. Por eso pasa lo que pasa: que se van incluso los que ya están.

Circunstancia tanto más pintoresca cuanto que la reglamentación costera no es de antes de ayer: rige y delimita la capacidad para edificar desde hace muchos años aunque ahora se modifique. Y eso deberían conocerlo los mismos ayuntamientos que despacharon unos permisos abiertamente ilegales, de ahí que quizá como resumen de esta opinión personal, habría que pedir socorro.

¿No...?